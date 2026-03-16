Governo federal aprova zoneamento agrícola no Acre para cultivo de feijão irrigado e reduz riscos

O governo federal aprovou o zoneamento agrícola de risco climático (ZARC) para o cultivo de feijão em sistema irrigado, estabelecendo critérios técnicos que indicam os períodos mais seguros para o plantio da cultura. A medida foi publicada por meio de portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária no Diário Oficial da União.

O zoneamento define as janelas ideais de semeadura com base em fatores como clima, tipo de solo e disponibilidade hídrica, com o objetivo de reduzir perdas causadas por condições adversas, como excesso ou escassez de chuvas.

Com a nova regulamentação, produtores passam a contar com orientação técnica para planejar melhor o cultivo, o que pode contribuir para o aumento da produtividade e maior segurança na atividade agrícola.

Além disso, o ZARC é utilizado como referência para políticas públicas, como o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e o seguro rural, além de facilitar o acesso ao crédito agrícola por parte dos produtores.

Os estudos que fundamentam o zoneamento utilizam séries históricas de dados climáticos, informações de solo e modelos agrícolas desenvolvidos por instituições de pesquisa, permitindo identificar períodos com menor risco para o plantio em cada região.

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A medida representa um avanço para o setor produtivo, especialmente para pequenos e médios agricultores, que poderão reduzir prejuízos e melhorar o planejamento das lavouras. O feijão é uma cultura de grande importância para a alimentação e para a agricultura familiar.