18/03/2026
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Governo federal inicia pagamentos do Bolsa Família para milhares de famílias

Estado se destaca com repasse médio de R$ 728,59, ocupando a terceira posição entre os maiores valores pagos em todo o país

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Valor médio pago por família no estado permanece acima da média registrada nacionalmente/ Foto: Reprodução

O Governo Federal iniciou, nesta quarta-feira (18), o cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família referente ao mês de março. No cenário local, 123.244 famílias serão contempladas, consolidando uma importante rede de proteção social para o estado.

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Um dos principais destaques do relatório oficial é o valor médio do repasse. Enquanto a média nacional está fixada em R$ 683,75, as famílias atendidas no estado recebem, em média, R$ 728,59. O montante coloca a região em um patamar de destaque, sendo superado apenas por Roraima (R$ 735,12) e Amazonas (R$ 731,08).

Bolsa Família

Bolsa Família | Foto: Reprodução

Na região Norte, o programa alcança um total de 2,42 milhões de lares, com um ticket médio regional de R$ 716,69. A força do programa no território acreano contribui diretamente para elevar a média da região, mantendo o estado no topo do ranking de investimentos por beneficiário.

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Os repasses seguem um cronograma rigoroso baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As liberações ocorrem de forma escalonada até o final do mês, permitindo que os beneficiários planejem o saque ou a utilização digital dos recursos.

Em âmbito nacional, o impacto do Bolsa Família é expressivo. Ao todo, 18,73 milhões de famílias estão cadastradas para receber o auxílio em março. O investimento total da União para este ciclo de pagamentos soma R$ 12,76 bilhões, reforçando o compromisso com a segurança alimentar e o combate à pobreza extrema no país.

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