18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot detalha flagrante com chefe em show do Coldplay e revela que ex estava no estádio
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Guerra no Oriente Médio provoca alta nos preços das passagens aéreas

Gigantes do setor aéreo como Delta e American Airlines projetam gastos extras de R$ 2 bilhões apenas com querosene de aviação em março

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Conflito internacional gera prejuízo bilionário e eleva custos em voos globais
Aeroportos internacionais podem registrar redução na oferta de voos devido ao aumento dos custos operacionais/Foto: Reprodução

O cenário da aviação global entrou em estado de alerta máximo nesta terça-feira (17). O agravamento do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã provocou uma disparada nos preços do querosene de aviação, forçando as principais companhias aéreas do mundo a sinalizarem aumentos imediatos nas passagens e o possível corte de rotas menos lucrativas.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O impacto financeiro é avassalador. O presidente-executivo da Delta Air Lines, Ed Bastian, revelou que apenas no mês de março os custos extras da companhia atingiram a marca de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,08 bilhões na cotação atual). O executivo classificou a subida de preços como “dramática” e alertou para a necessidade de repasses ao consumidor.

LEIA TAMBÉM: 

Vem água! Inmet emite dois alertas para de chuvas intensas para o Acre

“Nome de qualidade”: Hassem admite chance de Fernanda ser vice de Alan

Jovem com HIV denuncia constrangimento em unidade de saúde

A American Airlines seguiu a mesma linha de preocupação. A empresa declarou que espera um rombo adicional de US$ 400 milhões em suas despesas de combustível apenas neste primeiro trimestre de 2026. Somadas, as perdas das gigantes americanas evidenciam uma crise de liquidez que atinge todo o setor de transporte de passageiros e cargas.

Além do encarecimento dos bilhetes, o setor alerta para a inviabilidade de manter determinadas rotas internacionais. Com o combustível representando a maior fatia dos custos variáveis de um voo, trechos de longa distância que não operam com capacidade máxima podem ser suspensos por tempo indeterminado.

Especialistas do mercado financeiro indicam que a volatilidade do petróleo deve continuar enquanto durar a tensão no Oriente Médio. Para o viajante, a recomendação é de cautela no planejamento de viagens internacionais, uma vez que o reajuste das tarifas e a alteração nas malhas aéreas podem ocorrer sem aviso prévio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.