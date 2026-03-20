Instituições do Acre fortalecem rede de proteção à mulher em encontro estratégico

O fortalecimento da rede de proteção às mulheres no Acre ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (19). O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, recebeu na sede da instituição a desembargadora Denise Bonfim, ouvidora da Mulher do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

A visita institucional teve como objetivo central estreitar os laços de cooperação e alinhar fluxos de atendimento entre as duas casas. O encontro ocorre em um momento estratégico: neste mês de março, o MPAC oficializou a criação de sua própria Ouvidoria das Mulheres (Ato PGJ nº 30/2026), ampliando os canais de denúncia e acolhimento para situações de violência de gênero.

Para o procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque, o diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário é a chave para dar visibilidade a realidades muitas vezes silenciadas. “A cooperação entre as instituições fortalece a atuação em rede e contribui para garantir respostas mais efetivas no enfrentamento à violência”, destacou o PGJ.

Atuação em Rede

Durante a reunião, a desembargadora Denise Bonfim colocou a estrutura do Tribunal de Justiça à disposição para parcerias que visem o combate direto à violência doméstica. “Vim desejar uma gestão profícua e estabelecer parcerias para que, juntos, possamos enfrentar esse desafio”, afirmou a magistrada.

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A procuradora de Justiça Kátia Rejane, ouvidora-geral do MPAC, reforçou que a integração entre as ouvidorias cria um ambiente mais seguro para que as mulheres possam relatar abusos. O foco agora é desenvolver iniciativas conjuntas que beneficiem tanto o público interno das instituições quanto a população em geral, promovendo direitos que ainda não possuem a visibilidade necessária na sociedade acreana.

Também estiveram presentes na reunião a corregedora-geral do MPAC, Patrícia Rêgo, e o secretário-geral, promotor de Justiça Adenilson de Souza, reforçando o compromisso coletivo da nova administração com a pauta humanitária.