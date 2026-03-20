20/03/2026
ContilPop
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro

Instituições do Acre fortalecem rede de proteção à mulher em encontro estratégico

MPAC e TJAC alinham estratégias para garantir respostas mais efetivas e sensíveis no enfrentamento à violência de gênero em todo o estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Instituições do Acre fortalecem rede de proteção à mulher em encontro estratégico
Procurador-Geral Oswaldo D’Albuquerque recebeu a desembargadora Denise Bonfim na sede do MPAC em Rio Branco/Foto: Diego Negreiros

O fortalecimento da rede de proteção às mulheres no Acre ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (19). O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, recebeu na sede da instituição a desembargadora Denise Bonfim, ouvidora da Mulher do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A visita institucional teve como objetivo central estreitar os laços de cooperação e alinhar fluxos de atendimento entre as duas casas. O encontro ocorre em um momento estratégico: neste mês de março, o MPAC oficializou a criação de sua própria Ouvidoria das Mulheres (Ato PGJ nº 30/2026), ampliando os canais de denúncia e acolhimento para situações de violência de gênero.

Instituições do Acre fortalecem rede de proteção à mulher em encontro estratégico

Reunião contou com a participação das procuradoras Patrícia Rêgo e Kátia Rejane para discutir a integração das ouvidorias/Foto: Diego Negreiros

Para o procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque, o diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário é a chave para dar visibilidade a realidades muitas vezes silenciadas. “A cooperação entre as instituições fortalece a atuação em rede e contribui para garantir respostas mais efetivas no enfrentamento à violência”, destacou o PGJ.

Atuação em Rede

Durante a reunião, a desembargadora Denise Bonfim colocou a estrutura do Tribunal de Justiça à disposição para parcerias que visem o combate direto à violência doméstica. “Vim desejar uma gestão profícua e estabelecer parcerias para que, juntos, possamos enfrentar esse desafio”, afirmou a magistrada.

LEIA TAMBÉM: 

No Acre, influenciadora revela luta contra infecção na perna: “Batalha grande”

“É missão cumprida”, diz Gladson ao entregar Palácio Rio Branco revitalizado

Dois agricultores se perdem na floresta em comunidade no interior do Acre

A procuradora de Justiça Kátia Rejane, ouvidora-geral do MPAC, reforçou que a integração entre as ouvidorias cria um ambiente mais seguro para que as mulheres possam relatar abusos. O foco agora é desenvolver iniciativas conjuntas que beneficiem tanto o público interno das instituições quanto a população em geral, promovendo direitos que ainda não possuem a visibilidade necessária na sociedade acreana.

Também estiveram presentes na reunião a corregedora-geral do MPAC, Patrícia Rêgo, e o secretário-geral, promotor de Justiça Adenilson de Souza, reforçando o compromisso coletivo da nova administração com a pauta humanitária.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.