Mailza Assis participa da entrega de nova moradia para idosos do Lar dos Vicentinos em Rio Branco

Um novo espaço de acolhimento foi entregue neste domingo (15) aos idosos atendidos pelo Lar dos Vicentinos Dona Maria Raimunda Odília. A estrutura provisória, instalada no prédio do antigo Hotel Guapindaia, passa a receber os residentes enquanto a sede definitiva da instituição passa por reforma.

A cerimônia contou com a presença da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, que destacou a importância da iniciativa para garantir melhores condições de vida às pessoas idosas que necessitam de acolhimento institucional.

“Acolher, cuidar e garantir dignidade às pessoas idosas que tanto contribuíram para a construção da nossa sociedade é um dos meus maiores compromissos. O Lar Vicentino não é apenas um prédio. Ele representa cuidado, respeito e amor ao próximo. Cada quarto, cada espaço de convivência e cada serviço aqui ofertado carrega o propósito de garantir que nossos idosos tenham qualidade de vida, atenção e convivência digna”, afirmou.

Fundado em 1955 pela Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), o Lar dos Vicentinos atua no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, incluindo casos de abandono, negligência ou ausência de vínculos familiares.

A entrega do novo espaço integra um conjunto de ações voltadas à ampliação da rede de proteção social para a população idosa, garantindo acesso a cuidados permanentes, convivência e acompanhamento especializado.

A presidente da instituição, Ana Maria Sobreira, afirmou que a mudança representa a realização de um antigo projeto da entidade.

“Bom, hoje é um momento de alegria para nós, sabermos que estamos tirando do papel um sonho, e vendo que nossos idosos vieram para um lugar que a gente vai dar o conforto para eles, e quando terminar a obra, eles vão voltar para o lugar deles que vai ter mais conforto ainda, vai ser um lugar bonito, vai ser um lugar que vai abrigar mais de 60 idosos. Eu como presidente da Sociedade São Vicente de Paula, a alegria é imensa, é a alegria de satisfação, de agradecimento pela iniciativa da nossa vice-governadora Mailza, que começou com ela como senadora. E com isso a gente tem parcerias, tanto com o estado como o município”, declarou.

A sede oficial da instituição, localizada na Avenida Nações Unidas, passará por uma reforma completa articulada pelo Ministério Público do Estado do Acre em parceria com o governo estadual.

O projeto prevê investimento superior a R$ 4,4 milhões. Desse total, R$ 2,1 milhões são provenientes de recursos destinados por Mailza Assis durante seu mandato como senadora, R$ 380 mil são oriundos do governo federal e R$ 2 milhões da Prefeitura de Rio Branco.

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Enquanto as obras são executadas, os idosos permanecerão no espaço provisório entregue neste domingo. A adaptação do prédio recebeu investimento de aproximadamente R$ 480 mil, garantindo condições adequadas para o funcionamento do serviço de acolhimento.

A solenidade reuniu representantes do poder público, instituições parceiras, conselhos de direitos, profissionais da rede socioassistencial e membros da comunidade, que acompanharam a entrega e reforçaram o compromisso coletivo com a proteção e valorização da pessoa idosa.