Mais de 16 quilos de drogas são apreendidos durante operação em bairro de Rio Branco

Uma operação realizada por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na apreensão de mais de 16 quilos de entorpecentes e na prisão de Camargo Torres de Brito, suspeito de tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Durante a ação, também foram apreendidos mais de R$ 14 mil em dinheiro.

Segundo informações da polícia, as equipes realizavam patrulhamento na Rua da Laranja quando perceberam um homem carregando uma sacola e apresentando comportamento suspeito. Ao notar a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente em um apartamento da região.

Diante da atitude, os policiais decidiram realizar a abordagem e conseguiram alcançar o suspeito já dentro do imóvel. Durante a revista, os militares encontraram aproximadamente 3,5 quilos de crack guardados dentro de uma caixa de isopor. Na sacola que o homem carregava também foram localizadas cerca de 120 trouxinhas de cocaína prontas para venda.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam mais de R$ 14 mil em dinheiro, quantia que estava em posse do suspeito. Após a constatação do material ilícito, Camargo Torres de Brito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a continuidade da operação, os militares receberam informações de que uma grande quantidade de entorpecentes estaria escondida em uma área de mata conhecida como Sapolândia. As equipes se deslocaram até o local indicado e, após buscas na região, localizaram aproximadamente 13 quilos de maconha.

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Apesar da apreensão da droga na área de mata, nenhum suspeito foi localizado no local.

O homem preso, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado e ficará à disposição da Justiça.