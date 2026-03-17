Moraes compara esquema com emendas a máfia e STF forma maioria para condenar deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, comparou a uma “máfia italiana” o suposto esquema de desvio de emendas parlamentares ao votar pela condenação de três deputados do Partido Liberal.

Segundo o magistrado, o grupo atuava com controle sobre valores das emendas e adotava um modelo estruturado de cobranças, com divisão de quantias e pressão sobre os envolvidos.

Até esta terça-feira (17), o placar do julgamento chegou a 4 votos a 0 pela condenação por corrupção passiva. A maioria foi formada com os votos do relator Cristiano Zanin, além dos ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

Os deputados Josimar Cunha Rodrigues, Gildenemir de Lima Sousa e João Bosco da Costa foram condenados, juntamente com outras quatro pessoas envolvidas no caso.

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Apesar da condenação por corrupção passiva, o colegiado rejeitou a acusação de organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

O julgamento segue no STF para definição das penas e demais desdobramentos do caso.