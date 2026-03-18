18/03/2026
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Motociclista fica ferido após colisão frontal com carro durante ultrapassagem no interior do Acre

Jovem de 21 anos sofreu fratura exposta e foi socorrido pelo Samu após acidente

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Motociclista fica ferido após colisão frontal com carro durante ultrapassagem no interior do Acre
Acidente ocorreu à noite após veículo invadir contramão durante tentativa de ultrapassagem/ Foto: ContilNet

Um motociclista identificado como Cleber Kleyner Lima da Silva, de 21 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão frontal com um carro na noite desta terça-feira, no km 29 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, na região da Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.

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De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava no sentido Vila do Incra/Rio Branco em uma motocicleta modelo Honda 150, de cor preta, quando percebeu que um veículo modelo Prisma, de cor branca, realizava uma ultrapassagem irregular. Durante a manobra, o carro invadiu a contramão, ficando na mesma pista do motociclista, o que resultou na colisão frontal. Cleber relatou que não houve tempo para desviar ou evitar o impacto.

Motociclista fica ferido após colisão frontal com carro durante ultrapassagem no interior do Acre

Acidente ocorreu à noite após veículo invadir contramão durante tentativa de ultrapassagem/ Foto: ContilNet

Com a força da batida, o jovem foi arremessado e caiu sobre o asfalto, sofrendo ferimentos, incluindo fratura exposta em um dos dedos da mão direita e uma laceração no pé direito, com exposição de tendão.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos e imobilização, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

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O Policiamento de Trânsito esteve no local, realizou o isolamento da área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e entregues aos responsáveis.

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