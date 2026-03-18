Um motociclista identificado como Cleber Kleyner Lima da Silva, de 21 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão frontal com um carro na noite desta terça-feira, no km 29 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, na região da Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava no sentido Vila do Incra/Rio Branco em uma motocicleta modelo Honda 150, de cor preta, quando percebeu que um veículo modelo Prisma, de cor branca, realizava uma ultrapassagem irregular. Durante a manobra, o carro invadiu a contramão, ficando na mesma pista do motociclista, o que resultou na colisão frontal. Cleber relatou que não houve tempo para desviar ou evitar o impacto.

Com a força da batida, o jovem foi arremessado e caiu sobre o asfalto, sofrendo ferimentos, incluindo fratura exposta em um dos dedos da mão direita e uma laceração no pé direito, com exposição de tendão.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos e imobilização, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

LEIAA TAMBÉM:

O Policiamento de Trânsito esteve no local, realizou o isolamento da área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e entregues aos responsáveis.