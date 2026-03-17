17/03/2026
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Mulher morre após comer pizza suspeita e surto leva mais de 100 pessoas ao hospital

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Mulher morre após comer pizza e surto leva mais de 100 pessoas ao hospital
Mais de 110 pessoas apresentaram sintomas como vômitos e diarreia; vigilância investiga possível contaminação/ Foto: Reprodução

Uma mulher morreu na manhã desta terça-feira (17) após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação alimentar, em meio a um surto que levou mais de 100 pessoas a procurarem atendimento médico em Pombal, no Sertão da Paraíba. 

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A vítima foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos. Ela estava internada desde segunda-feira (16) no Hospital Regional de Pombal, unidade que confirmou o óbito.

De acordo com a equipe médica, a paciente deu entrada com sintomas como diarreia, vômitos e dor abdominal. O quadro evoluiu rapidamente, exigindo transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu em estado considerado gravíssimo, com sinais de infecção severa.

Mulher morre após comer pizza e surto leva mais de 100 pessoas ao hospital

Mais de 110 pessoas apresentaram sintomas como vômitos e diarreia; vigilância investiga possível contaminação/ Foto: Reprodução

Familiares relataram que Rayssa havia consumido pizza no domingo (15), junto com o namorado. Os dois procuraram atendimento médico no mesmo dia e foram liberados, mas ela voltou a passar mal na manhã seguinte e precisou ser novamente hospitalizada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Pombal, pelo menos 114 pessoas procuraram atendimento médico com sintomas semelhantes, como náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e mal-estar. Os casos foram registrados tanto na Unidade de Pronto Atendimento quanto no hospital regional do município.

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A Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba realizou inspeção no estabelecimento apontado pelos pacientes. O local foi interditado pela vigilância sanitária municipal, e amostras de alimentos e insumos foram recolhidas para análise laboratorial.

Entre os pacientes atendidos, apenas uma criança de oito anos permanece internada. Os demais receberam atendimento médico e já tiveram alta.

As autoridades seguem monitorando a situação e orientam que qualquer pessoa que apresente sintomas relacionados à intoxicação alimentar procure imediatamente atendimento médico.

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