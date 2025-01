Cachorrinha que desapareceu no Ano Novo é encontrada e casal agradece apoio da comunidade

Depois de seis dias de intensa procura e angústia, Felipe e Débora Moreno finalmente reencontraram Pandora, a cachorrinha que desapareceu na noite de réveillon. A pinscher de dois anos foi encontrada nesta segunda-feira (6), após uma ligação recebida no início da tarde.

Pandora, que havia sumido nas proximidades do Horto Florestal, foi localizada por um morador que viu as postagens compartilhadas nas redes sociais e entrou em contato com os tutores. Como prometido, a recompensa foi paga à pessoa que a encontrou.

O casal agradeceu a todos que compartilharam a busca e ajudaram na localização do animalzinho.

Pandora foi encontrada saudável. A comunidade se mostrou solidária, ajudando a espalhar a notícia e contribuindo para o desfecho feliz.

Veja o vídeo: