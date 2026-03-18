Neymar reage após ficar fora de convocação feita por Carlo Ancelotti

O mundo do futebol foi pego de surpresa nesta quarta-feira (18) com a reação de Neymar Jr. à convocação da Seleção Brasileira. Em vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube, o camisa 10 do Santos reagiu em tempo real à lista divulgada pelo treinador Carlo Ancelotti para os próximos amistosos.
Ao perceber que seu nome não constava entre os selecionados, o craque não escondeu o desapontamento. Com um toque de ironia, Neymar disparou: “E eu, Ancelotti?”. A frase rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores que defendem seu retorno imediato e críticos que aprovam a renovação proposta pelo técnico italiano.
A ausência na lista ocorre em um momento crucial da temporada. Apesar dos questionamentos sobre seu desempenho recente, o jogador segue como a principal referência técnica do Santos. A exclusão da Seleção coloca ainda mais pressão sobre o atacante, que busca sua melhor forma física para o ciclo do próximo mundial.
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Neymar terá a oportunidade de responder dentro de campo ainda hoje. O Santos enfrenta o Internacional na Vila Belmiro, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto é visto como uma “prova de fogo” para o atleta, que precisa de atuações brilhantes para manter viva a esperança de disputar a Copa do Mundo de 2026.
O técnico Carlo Ancelotti, por sua vez, ainda não comentou a reação do jogador. A expectativa é que o treinador explique os critérios da convocação em coletiva de imprensa, enquanto o “Menino da Vila” tenta recuperar o prestígio com a camisa amarelinha através de gols e boas exibições no futebol nacional.