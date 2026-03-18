18/03/2026
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Neymar reage após ficar fora de convocação feita por Carlo Ancelotti

Atleta do Santos reage com vídeo em seu canal oficial após treinador italiano divulgar nomes para os próximos amistosos do Brasil

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Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira
Neymar reage a não convocação/ Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O mundo do futebol foi pego de surpresa nesta quarta-feira (18) com a reação de Neymar Jr. à convocação da Seleção Brasileira. Em vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube, o camisa 10 do Santos reagiu em tempo real à lista divulgada pelo treinador Carlo Ancelotti para os próximos amistosos.

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Ao perceber que seu nome não constava entre os selecionados, o craque não escondeu o desapontamento. Com um toque de ironia, Neymar disparou: “E eu, Ancelotti?”. A frase rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores que defendem seu retorno imediato e críticos que aprovam a renovação proposta pelo técnico italiano.

A ausência na lista ocorre em um momento crucial da temporada. Apesar dos questionamentos sobre seu desempenho recente, o jogador segue como a principal referência técnica do Santos. A exclusão da Seleção coloca ainda mais pressão sobre o atacante, que busca sua melhor forma física para o ciclo do próximo mundial.

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Neymar terá a oportunidade de responder dentro de campo ainda hoje. O Santos enfrenta o Internacional na Vila Belmiro, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto é visto como uma “prova de fogo” para o atleta, que precisa de atuações brilhantes para manter viva a esperança de disputar a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Carlo Ancelotti, por sua vez, ainda não comentou a reação do jogador. A expectativa é que o treinador explique os critérios da convocação em coletiva de imprensa, enquanto o “Menino da Vila” tenta recuperar o prestígio com a camisa amarelinha através de gols e boas exibições no futebol nacional.

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