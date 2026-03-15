“O Agente Secreto” fica de fora do Oscar de Melhor Filme, vitória para “Uma batalha após a outra”

O cinema brasileiro viveu uma noite de expectativas e frustrações no Oscar 2026. O filme “O Agente Secreto”, que representava o Brasil na categoria de Melhor Filme, não conseguiu superar os concorrentes e acabou ficando de fora do prêmio principal.

A produção, dirigida por Gabriel Domingues, vinha sendo apontada como uma das favoritas, principalmente pelo impacto da narrativa e pela repercussão internacional do elenco e da equipe técnica. O filme mescla ação e suspense, explorando intrigas e espionagem, características que chamaram a atenção da crítica e do público durante a temporada de premiações.

No entanto, a vitória da noite ficou com “Uma batalha após a outra”, que conquistou a estatueta de Melhor Filme, consolidando-se como um dos grandes destaques do Oscar 2026. A decisão surpreendeu muitos espectadores e críticos, que vinham acompanhando de perto a trajetória de “O Agente Secreto” nas principais premiações do cinema mundial.

Apesar da derrota, a indicação de “O Agente Secreto” ao Oscar reforça o protagonismo do cinema brasileiro em produções de grande escala, abrindo portas para futuras obras nacionais ganharem ainda mais visibilidade internacional. A equipe de produção e o elenco celebraram a conquista da indicação, destacando a importância de levar histórias brasileiras para o palco global.

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A derrota do filme também reacende debates sobre a presença do Brasil em premiações internacionais e a necessidade de apoio contínuo para que produções nacionais disputem com força categorias principais, mantendo viva a relevância do cinema brasileiro no cenário mundial.