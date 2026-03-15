16/03/2026
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Operação prende suspeito, apreende menor e retira armas e drogas de circulação no interior do Acre

Investigação apontava atuação de grupo ligado ao crime organizado com roubos, tráfico e ameaças

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Ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de armas, munições e entorpecentes/ Foto: ContilNet

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de um homem de 20 anos e na apreensão de um adolescente de 17, além da retirada de armas de fogo, munições e drogas, na tarde deste domingo (15), no bairro Thaumaturgo, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

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A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil, com apoio de policiais do GIRO, COE e da Polícia Militar, dentro da Operação “Desarme”, vinculada à Operação Nacional RENOE. As investigações apontavam que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho estariam praticando roubos, comercializando entorpecentes e ameaçando moradores da região.

Segundo informações da polícia, os agentes receberam denúncias de que o principal suspeito, identificado pelas iniciais L.O., de 20 anos, conhecido pelo apelido de “Extermínio”, utilizava uma residência na região para guardar drogas e armas. O homem também costumava exibir armas de fogo e entorpecentes em redes sociais, o que reforçou as suspeitas das autoridades.

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Durante a operação, as equipes cercaram o imóvel indicado. Ao perceber a presença policial, o adolescente E.V.S., de 17 anos, tentou fugir pulando pela janela da casa, mas foi capturado na parte de trás do imóvel.

Dentro da residência, o suspeito L.O. ainda tentou se livrar de uma bolsa preta, arremessando o objeto para o quintal de uma casa vizinha. No entanto, ele foi rapidamente contido pelos policiais.

Durante as buscas no imóvel, foram encontradas duas armas de fogo artesanais do tipo garruncha, além de munições intactas de diversos calibres. A bolsa dispensada pelo suspeito foi recuperada e, em seu interior, os policiais localizaram 19 papelotes de uma substância aparentando ser skank, um pedaço maior da mesma droga e R$ 50 em dinheiro, possivelmente oriundos da venda do entorpecente.

Após a ação, o homem preso e o adolescente apreendido foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil de Plácido de Castro, onde ficaram à disposição da Justiça. Todo o material apreendido também foi apresentado na unidade policial para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o delegado Leandro Lucas Barreto de Lima, a operação reforça a importância da atuação conjunta das forças de segurança.

“Essa ação demonstra que a integração entre as polícias é essencial no combate ao crime organizado. Seguiremos trabalhando de forma firme para garantir mais segurança à população de Plácido de Castro e de toda a região”, destacou o delegado.

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