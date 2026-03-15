Oscar 2026: resumo completo com vencedores, filmes mais premiados e destaques internacionais

O Oscar 2026 consolidou uma edição marcada por diversidade, grandes produções e vitórias históricas para filmes e profissionais do cinema. Entre os destaques da noite, “Uma batalha após a outra” e “Pecadores” se destacaram pelo número de prêmios conquistados, mostrando consistência tanto em categorias técnicas quanto em atuação.

Principais vencedores

Melhor Filme: “Uma batalha após a outra”

Direção: Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”

Ator: Michael B. Jordan, “Pecadores”

Atriz: Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”

Ator Coadjuvante: Sean Penn, “Uma batalha após a outra”

Atriz Coadjuvante: Amy Madigan, “A hora do mal”

Roteiro Original: “Pecadores”

Roteiro Adaptado: “Uma batalha após a outra”

Técnica e produção

Fotografia: “Pecadores”

Montagem: “Uma batalha após a outra”

Som: “F1: O filme”

Trilha Sonora Original: “Pecadores”

Efeitos Visuais: “Avatar: Fogo e cinzas”

Direção de Arte: “Frankenstein”

Maquiagem e Cabelo: “Frankenstein”

Figurino: “Frankenstein”

Categorias internacionais e animação

Filme Internacional: “Valor sentimental” (Noruega)

Animação: “Guerreiras do K-Pop”

Animação de Curta-Metragem: “The Girl Who Cried Pearls”

Documentários

Documentário Longa: “Um Zé Ninguém contra Putin”

Documentário Curta: “Quartos Vazios”

Atuação e elenco

Seleção de Elenco: “Uma batalha após a outra”

Curta-metragem com atores: empate entre “The Singers” e “Two People Exchanging Saliva”

Atriz e Ator coadjuvante: reconhecimentos para performances de destaque em produções diversas, incluindo “Pecadores” e “Frankenstein”

Resumo do desempenho

A cerimônia de 2026 mostrou um equilíbrio entre grandes produções, independentes e internacionais. “Uma batalha após a outra” liderou com seis prêmios, incluindo Melhor Filme, Direção e Roteiro Adaptado, enquanto “Pecadores” conquistou três estatuetas importantes em Fotografia, Ator e Trilha Sonora. Outros filmes como “Frankenstein” e “Hamnet: A vida antes de Hamlet” também se destacaram em categorias técnicas e de atuação, consolidando o prestígio das produções tanto comercial quanto artisticamente.

O evento ainda contou com empates e homenagens históricas, como a presença de artistas brasileiros no palco e indicações importantes para o cinema nacional, reafirmando a pluralidade do Oscar e a valorização de talentos emergentes e consagrados de diferentes partes do mundo.

O Oscar 2026 encerrou-se consolidando tendências da indústria, celebrando inovação, diversidade e excelência em múltiplas dimensões cinematográficas, enquanto reforçou o papel da premiação como palco global de visibilidade para o cinema independente e de grandes estúdios.

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