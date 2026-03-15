15/03/2026
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Oscar 2026: resumo completo com vencedores, filmes mais premiados e destaques internacionais
“O Agente Secreto” fica de fora do Oscar de Melhor Filme, vitória para “Uma batalha após a outra”
Wagner Moura é indicado, mas Michael B. Jordan vence como Melhor Ator no Oscar
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Oscar 2026: resumo completo com vencedores, filmes mais premiados e destaques internacionais

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“O Agente Secreto” fica de fora do Oscar de Melhor Filme, vitória para “Uma batalha após a outra”
“Uma batalha após a outra”/ Foto: Reprodução

O Oscar 2026 consolidou uma edição marcada por diversidade, grandes produções e vitórias históricas para filmes e profissionais do cinema. Entre os destaques da noite, “Uma batalha após a outra” e “Pecadores” se destacaram pelo número de prêmios conquistados, mostrando consistência tanto em categorias técnicas quanto em atuação.

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Principais vencedores

  • Melhor Filme: “Uma batalha após a outra”

  • Direção: Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”

  • Ator: Michael B. Jordan, “Pecadores”

  • Atriz: Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”

  • Ator Coadjuvante: Sean Penn, “Uma batalha após a outra”

  • Atriz Coadjuvante: Amy Madigan, “A hora do mal”

  • Roteiro Original: “Pecadores”

  • Roteiro Adaptado: “Uma batalha após a outra”

Técnica e produção

  • Fotografia: “Pecadores”

  • Montagem: “Uma batalha após a outra”

  • Som: “F1: O filme”

  • Trilha Sonora Original: “Pecadores”

  • Efeitos Visuais: “Avatar: Fogo e cinzas”

  • Direção de Arte: “Frankenstein”

  • Maquiagem e Cabelo: “Frankenstein”

  • Figurino: “Frankenstein”

Categorias internacionais e animação

  • Filme Internacional: “Valor sentimental” (Noruega)

  • Animação: “Guerreiras do K-Pop”

  • Animação de Curta-Metragem: “The Girl Who Cried Pearls”

Documentários

  • Documentário Longa: “Um Zé Ninguém contra Putin”

  • Documentário Curta: “Quartos Vazios”

Atuação e elenco

  • Seleção de Elenco: “Uma batalha após a outra”

  • Curta-metragem com atores: empate entre “The Singers” e “Two People Exchanging Saliva”

  • Atriz e Ator coadjuvante: reconhecimentos para performances de destaque em produções diversas, incluindo “Pecadores” e “Frankenstein”

Resumo do desempenho

A cerimônia de 2026 mostrou um equilíbrio entre grandes produções, independentes e internacionais. “Uma batalha após a outra” liderou com seis prêmios, incluindo Melhor Filme, Direção e Roteiro Adaptado, enquanto “Pecadores” conquistou três estatuetas importantes em Fotografia, Ator e Trilha Sonora. Outros filmes como “Frankenstein” e “Hamnet: A vida antes de Hamlet” também se destacaram em categorias técnicas e de atuação, consolidando o prestígio das produções tanto comercial quanto artisticamente.

Wagner Moura é indicado, mas Michael B. Jordan vence como Melhor Ator no Oscar

Michael B. Jordan/ Foto: Reprodução

O evento ainda contou com empates e homenagens históricas, como a presença de artistas brasileiros no palco e indicações importantes para o cinema nacional, reafirmando a pluralidade do Oscar e a valorização de talentos emergentes e consagrados de diferentes partes do mundo.

Wagner Moura é indicado, mas Michael B. Jordan vence como Melhor Ator no Oscar

Oscar 2026: Wagner Moura / Foto: Reprodução

O Oscar 2026 encerrou-se consolidando tendências da indústria, celebrando inovação, diversidade e excelência em múltiplas dimensões cinematográficas, enquanto reforçou o papel da premiação como palco global de visibilidade para o cinema independente e de grandes estúdios.

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