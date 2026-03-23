23/03/2026
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Paredão definido: Gabriela, Jonas e Juliano disputam permanência no reality

Cowboy indica Juliano, Jonas sofre contragolpe e Jordana garante mais uma semana na casa após prova

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Paredão definido: Gabriela, Jonas e Juliano disputam permanência no reality
Com agilidade e sorte, Jordana venceu a prova bate-volta e celebrou a permanência fora da berlinda nesta rodada/ Foto: Reprodução

A noite de votação deste domingo (22) transformou o clima na casa em um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Com estratégias expostas e alianças colocadas à prova, o paredão foi finalmente definido entre Gabriela, Jonas e Juliano, após uma dinâmica que incluiu indicações diretas, votação aberta e uma prova de salvamento emocionante.

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A rodada começou com a benção do Anjo. Boneco, detentor do colar da semana, decidiu imunizar Solange Couto. Com a decisão, a atriz ficou fora de qualquer risco de eliminação, frustrando os planos de alguns grupos que pretendiam testar sua popularidade nesta etapa do jogo.

As Indicações e o Contragolpe

O líder Cowboy abriu os trabalhos de indicação com um discurso focado em afinidade e jogo, mandando Juliano direto para a berlinda, sem direito a participar da prova de salvamento. Na sequência, a casa iniciou a votação no confessionário, e Jonas acabou sendo o alvo principal, acumulando o maior número de votos dos colegas.

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Seguindo as regras da dinâmica da semana, o mais votado pela casa ganhou o poder do contragolpe. Jonas, então, escolheu Gabriela para completar o trio inicial de emparedados, justificando a escolha por questões táticas dentro da competição.

A Salvação de Jordana

Enquanto o trio já parecia definido, Jordana ainda enfrentava o risco de integrar a berlinda devido a critérios de dinâmica de grupo. Ela disputou a tradicional prova bate-volta (ou prova de risco), em um teste de sorte e habilidade que exigia concentração máxima.

Com um desempenho superior, Jordana conseguiu vencer a disputa, garantindo sua permanência na casa por mais uma semana e escapando do julgamento do público. Com a saída dela da berlinda, o paredão oficial foi selado com Gabriela, Jonas e Juliano.

Agora, a decisão está nas mãos dos telespectadores, que devem escolher quem deixará a disputa pelo prêmio milionário na próxima terça-feira.

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