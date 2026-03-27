27/03/2026
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Pavilhão do Acre na Bienal destaca cultura e cotidiano das mulheres seringueiras

Projeto valoriza identidade amazônica em espaço interativo

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Pavilhão do Acre na Bienal destaca cultura e cotidiano das mulheres seringueiras
Pavilhão do Acre na Bienal destaca cultura e cotidiano das mulheres seringueiras/Foto: Reprodução

O Pavilhão do Acre na Bienal de Arquitetura Brasileira apresenta uma proposta que vai além da estética e propõe uma reflexão sobre o modo de vida na região Norte. Intitulado “Casa Empate Mulheres Seringueiras”, o espaço foi idealizado pela arquiteta Marlúcia Cândida com colaboração do designer Marcelo Rosenbaum.

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O projeto, com cerca de 113 metros quadrados, busca retratar como é viver, criar e pertencer ao Acre, trazendo elementos do cotidiano das comunidades tradicionais. A proposta também homenageia as mulheres seringueiras que participaram dos chamados “empates”, movimentos históricos de resistência na Amazônia nas décadas de 1970 e 1980.

Além disso, o espaço reúne peças artesanais que traduzem a identidade cultural do estado. Entre os destaques está um quadro em marchetaria produzido pelo artesão Maqueson Pereira, cuja técnica chama atenção pela riqueza de detalhes e pelo uso da madeira como matéria-prima.

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Outro exemplo é o colar produzido pela artesã Rodney Pfeiffer, feito com sementes amazônicas e madeira reaproveitada, reforçando o uso sustentável dos recursos naturais. O ambiente também inclui peças desenvolvidas por Gladys Mourão, que carregam referências de ancestralidade e espiritualidade.

Na ocasião, o projeto evidencia como o design pode dialogar diretamente com saberes tradicionais, transformando práticas culturais em experiências acessíveis ao público. O apoio do Sebrae Acre foi fundamental para viabilizar a participação dos artesãos e ampliar a visibilidade de seus trabalhos.

O Pavilhão Acre se consolida como um espaço que integra arquitetura, cultura e memória, ao mesmo tempo em que projeta a produção local em um cenário nacional.

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