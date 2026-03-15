15/03/2026
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‘Pecadores’ conquista segundo Oscar ao vencer trilha sonora original e amplia destaque na premiação

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'Pecadores' vence Oscar de roteiro original e supera 'Blue Moon' e outros concorrentes
'Pecadores' vence Oscar de melhor roteiro original/ Foto: Reprodução

O filme Pecadores conquistou seu segundo prêmio na cerimônia do Oscar ao vencer a categoria de melhor trilha sonora original, consolidando seu destaque entre os principais títulos da noite.

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A produção já havia sido premiada anteriormente em roteiro original, ampliando agora seu reconhecimento também no campo musical, elemento fundamental para a construção da atmosfera e da narrativa cinematográfica.

Na disputa pela estatueta, Pecadores superou os indicados Bugonia, Frankenstein, Hamnet: A vida antes de Hamlet e Uma batalha após a outra.

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A categoria de trilha sonora original premia composições criadas especificamente para o filme, responsáveis por intensificar emoções, dar ritmo às cenas e contribuir para a identidade da obra. Diferente da canção original — que reconhece músicas com letra e performance específicas, a trilha sonora envolve todo o conjunto instrumental que acompanha a narrativa.

Com a vitória, Pecadores reforça sua força tanto na construção narrativa quanto na experiência sensorial, destacando-se por unir roteiro e música de forma integrada. O resultado coloca o longa entre os principais destaques da premiação, acumulando reconhecimento em áreas distintas da produção cinematográfica.

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