16/03/2026
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‘Pecadores’ vence Oscar de roteiro original e supera ‘Blue Moon’ e outros concorrentes

Produção foi escolhida pela Academia entre cinco indicados na categoria de melhor roteiro original

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'Pecadores' vence Oscar de roteiro original e supera 'Blue Moon' e outros concorrentes
'Pecadores' vence Oscar de melhor roteiro original/ Foto: Reprodução

O filme Pecadores foi o vencedor da categoria melhor roteiro original na cerimônia do Oscar. A produção superou outros quatro indicados e conquistou a estatueta ao apresentar uma história inédita criada diretamente para o cinema.

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Na disputa estavam também os longas Blue Moon, Foi apenas um acidente, Marty Supreme e Valor sentimental, que competiram pela preferência dos votantes da Academia.

'Pecadores' vence Oscar de roteiro original e supera 'Blue Moon' e outros concorrentes

‘Pecadores’ vence Oscar de melhor roteiro original/ Foto: Reprodução

A categoria de roteiro original reconhece produções cuja história não é baseada em obras pré-existentes, premiando a criatividade e a construção narrativa desenvolvida especialmente para o cinema.

'Pecadores' vence Oscar de roteiro original e supera 'Blue Moon' e outros concorrentes

‘Pecadores’ vence Oscar de melhor roteiro original/ Foto: Reprodução

Com a vitória, Pecadores passa a integrar a lista de filmes reconhecidos pela Academia pelo desenvolvimento de histórias inéditas, consolidando seu destaque entre os títulos premiados da noite.

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