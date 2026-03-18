18/03/2026
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Pesquisa revela que custo da cesta básica sobe em fevereiro com alta nos alimentos

Alta no preço do feijão e da mandioca pressiona orçamento familiar e eleva custo dos alimentos em mais de 2%

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Cesta básica dispara em março em Rio Branco
Consumidores enfrentam novos reajustes em itens básicos de alimentação e higiene pessoal/Foto: Reprodução

O custo de vida para as famílias da capital registrou uma nova variação em fevereiro de 2026. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), o valor total para adquirir as cestas de alimentação, limpeza e higiene pessoal chegou a R$ 681,70.

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O levantamento, coordenado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), foi realizado em 57 estabelecimentos comerciais. A pesquisa abrange desde grandes supermercados varejistas até pequenos açougues e panificadoras distribuídos pelos bairros.

Pesquisa revela custo da cesta básica que sobe em fevereiro com alta nos alimentos

Pesquisa de preços percorreu mercados e panificadoras em diversos bairros da capital/ Foto: Reprodução

Alimentação em alta A cesta básica alimentar, item de maior peso no orçamento, teve um custo de R$ 570,27. O valor representa uma alta de 2,12% em comparação ao mês de janeiro. Dois produtos foram os principais vilões do bolso do consumidor: a mandioca, com salto de 8,15%, e o feijão, que subiu 7,10%.

Por outro lado, o setor de alimentos trouxe um alívio pontual com a queda expressiva no preço do óleo de cozinha (-8,26%) e do açúcar (-1,95%).

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Limpeza e Higiene No setor de limpeza doméstica, o gasto médio foi de R$ 85,77, uma leve subida de 0,61%. Itens como cera para assoalho (2,64%) e inseticida (1,97%) ficaram mais caros, enquanto o sabão em pó registrou a maior queda do segmento, recuando 1,52%.

Já a cesta de higiene pessoal fechou o mês custando R$ 25,67. O destaque positivo foi a redução nos preços do barbeador descartável (-3,12%) e do sabonete (-1,21%). Em contrapartida, o papel higiênico subiu 2,48%, acompanhado pelo absorvente (1,19%).

Impacto Social O monitoramento contínuo da Seplan serve como base para a criação de políticas públicas estaduais. Ao identificar quais itens pesam mais no poder de compra, o governo consegue traçar estratégias para garantir estabilidade econômica e bem-estar social à população. O relatório completo com todos os índices está disponível para consulta no site oficial da secretaria.

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