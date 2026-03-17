PF e CGU deflagram operação contra descontos ilegais em aposentadorias e pensões

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Indébito, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.
Entre os alvos está a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que foi alvo de buscas e deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Também são investigados o empresário Natjo de Lima Pinheiro e a advogada Cecília Rodrigues Mota, apontados como integrantes do esquema.
A ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto e busca aprofundar apurações sobre irregularidades na inclusão de cobranças indevidas em benefícios previdenciários.
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Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão e outras medidas cautelares no Distrito Federal e no Ceará. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça.
Segundo as investigações, o grupo inseria dados falsos em sistemas oficiais para viabilizar descontos indevidos em aposentadorias e pensões, prática que pode ter atingido beneficiários em diversas regiões do país.
Os investigados também podem responder por organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação de patrimônio.
A defesa da deputada foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.