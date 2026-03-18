18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Polícia Civil prende suspeito de participação em duplo homicídio na Cidade do Povo, em Rio Branco

Investigação segue para esclarecer motivação e localizar outros envolvidos no duplo homicídio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia Civil prende suspeito de participação em duplo homicídio na Cidade do Povo, em Rio Branco
Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram chegar até um dos suspeitos de participação/ Foto: ContilNet

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, prendeu um suspeito de envolvimento nas mortes de dois trabalhadores da construção civil, ocorridas em uma área de mata localizada atrás da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com as investigações, o crime ocorreu após as vítimas serem sequestradas enquanto realizavam a entrega de materiais em uma obra. Elas foram levadas para uma região de mata, onde foram mortas com diversos disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça.

Polícia Civil prende suspeito de participação em duplo homicídio na Cidade do Povo, em Rio Branco

Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram chegar até um dos suspeitos de participação/ Foto: ContilNet

A Polícia Civil apurou que o caso possui características de execução e pode ter ligação com a atuação de organizações criminosas na capital acreana. Após o crime, os suspeitos fugiram do local, o que deu início a uma série de diligências para identificar e localizar os envolvidos.

LEIA TAMBÉM: 

Candidato à Presidência do Peru morre em acidente de trânsito durante campanha eleitoral

Professores convocados pela Educação no Acre têm prazo até 23 de março para entregar documentos

Vídeo destaca sabores do Acre e viraliza nas redes ao mostrar o que o estado tem de bom

Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram chegar até um dos suspeitos de participação direta no duplo homicídio. Ele foi capturado e encaminhado para os procedimentos legais, devendo permanecer à disposição da Justiça.

A DHPP segue conduzindo o caso e não descarta novas prisões nos próximos dias. A polícia também trabalha para esclarecer a motivação do crime e identificar todos os envolvidos na ação criminosa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.