Polícia Civil prende suspeito de participação em duplo homicídio na Cidade do Povo, em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, prendeu um suspeito de envolvimento nas mortes de dois trabalhadores da construção civil, ocorridas em uma área de mata localizada atrás da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu após as vítimas serem sequestradas enquanto realizavam a entrega de materiais em uma obra. Elas foram levadas para uma região de mata, onde foram mortas com diversos disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça.

A Polícia Civil apurou que o caso possui características de execução e pode ter ligação com a atuação de organizações criminosas na capital acreana. Após o crime, os suspeitos fugiram do local, o que deu início a uma série de diligências para identificar e localizar os envolvidos.

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Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram chegar até um dos suspeitos de participação direta no duplo homicídio. Ele foi capturado e encaminhado para os procedimentos legais, devendo permanecer à disposição da Justiça.

A DHPP segue conduzindo o caso e não descarta novas prisões nos próximos dias. A polícia também trabalha para esclarecer a motivação do crime e identificar todos os envolvidos na ação criminosa.