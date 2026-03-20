20/03/2026
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Porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã morre em ataque dos EUA e Israel

Morte de estrategista e porta-voz iraniano eleva temperatura no Golfo Pérsico após declarações desafiadoras contra Donald Trump e Benjamin Netanyahu

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Porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã morre em ataque dos EUA e Israel
Ali Mohammad Naini atuava como a voz oficial da Guarda Revolucionária Islâmica sob o comando de Hossein Salami/ Foto: Reprodução

O cenário geopolítico no Oriente Médio sofreu um novo e drástico abalo na madrugada desta sexta-feira (20). A TV estatal iraniana confirmou a morte do General de Brigada Ali Mohammad Naini, porta-voz oficial e vice-diretor de relações públicas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). Segundo as primeiras informações, Naini foi vítima de ataques lançados de forma coordenada pelos Estados Unidos e por Israel.

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A agência de notícias Tasnim informou que Naini foi “martirizado” enquanto cumpria suas funções, acompanhado de seu vice-diretor de relações públicas, que também não sobreviveu à ofensiva. Até o momento, o governo de Israel não se pronunciou oficialmente sobre a autoria ou os detalhes da operação.

Desafio direto a Trump e Netanyahu

A morte de Naini ocorre em um momento de retórica inflamada. Poucas horas antes do ataque, o porta-voz havia desafiado publicamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmara que a capacidade naval iraniana teria sido destruída.

“Se Trump disse que a Marinha do Irã foi destruída, que envie seus navios para o Golfo Pérsico, se tiver coragem”, declarou Naini em sua última manifestação oficial. Além disso, o general refutou as alegações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a paralisação da indústria de mísseis do Irã, garantindo que a produção continuava em “nota máxima”, mesmo sob condições de guerra.

Perfil do General

Nascido em 1957, em Kashan, Ali Mohammad Naini era uma figura de múltiplos estratos no regime iraniano. General de brigada de carreira, ele assumiu o cargo de porta-voz em 2024. Paralelamente à vida militar, era professor de ciências sociais e membro do corpo docente da Universidade Imam Hossein.

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Devido à sua influência e participação estratégica, Naini já era alvo de sanções impostas pelo Reino Unido desde outubro de 2024, após os ataques com mísseis iranianos contra o território israelense. Sua morte representa uma perda significativa para a estrutura de comunicação e propaganda da Guarda Revolucionária, em um momento em que o Irã insiste na resiliência de suas capacidades militares.

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