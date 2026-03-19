19/03/2026
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Possível delação de Daniel Vorcaro causa tensão entre parlamentares em Brasília

Mudança na defesa de Vorcaro e conversas com o ministro André Mendonça sinalizam disposição para "delação séria e completa"

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Possível delação de Daniel Vorcaro causa tensão entre parlamentares em Brasília
Daniel Vorcaro cumpre prisão preventiva em Brasília enquanto defesa articula termos de colaboração/ Foto: Reprodução

Os bastidores do Congresso Nacional vivem dias de intensa apreensão com o avanço das tratativas para uma possível delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A mudança na estratégia jurídica do banqueiro, agora representado pelo advogado José Luís Oliveira Lima, acendeu o sinal de alerta em Brasília após reuniões estratégicas com a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, do STF.

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Vorcaro, que está preso preventivamente na Penitenciária Federal em Brasília, é o pivô de uma investigação sobre fraudes financeiras que podem somar R$ 12 bilhões. O Banco Master, liquidado pelo Banco Central, é suspeito de movimentações irregulares por meio de CDBs, violando normas fundamentais do Sistema Financeiro Nacional.

O clima de “salve-se quem puder” se instalou após parlamentares da CPMI do INSS e da CPI do Crime Organizado terem acesso a uma sala-cofre contendo 400 GB de dados da Apple. O material bruto, que inclui listas de contatos, fotos em confraternizações e documentos sigilosos, indicaria uma suposta “infiltração” do banqueiro em diversas esferas do poder, alcançando inclusive nomes do Judiciário e do Legislativo.

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Na última segunda-feira (16), o ministro André Mendonça determinou que a PF retirasse os dados da sala-cofre devido a suspeitas de vazamentos. No entanto, o estrago político já parece feito: parlamentares relatam ter visto registros de decisões judiciais de interesse do banco que deveriam estar sob sigilo absoluto.

Enquanto líderes do Centrão temem que a delação “tumultue” o funcionamento da Casa e vire um “furacão” jurídico, outros defendem que o acordo é necessário para individualizar condutas e dissipar o clima de desconfiança institucional. A defesa de Vorcaro sinalizou que o cliente está disposto a fornecer informações completas, sem poupar envolvidos, o que pode transformar o caso em um dos maiores escândalos financeiros da história recente do país.

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