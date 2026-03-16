18/03/2026
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PRF e Ibama alinham ações conjuntas para reforçar combate a crimes ambientais no estado do Acre

Encontro definiu estratégias de fiscalização, capacitação de servidores e uso de inteligência nas rodovias federais

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Parceria entre PRF e Ibama busca ampliar eficiência no combate a ilícitos ambientais
Parceria entre PRF e Ibama busca ampliar eficiência no combate a ilícitos ambientais/ Foto: Ascom

A sede do IBAMA no Acre recebeu, na última quinta-feira (12), um encontro institucional voltado ao fortalecimento das ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. A agenda reuniu representantes do órgão ambiental e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Participaram da reunião a superintendente regional do Ibama, Melissa Machado, e o superintendente-executivo da PRF no estado, Bruno Duarte, além de gestores e equipes técnicas das duas instituições.

O principal objetivo do encontro foi alinhar estratégias operacionais e definir diretrizes para capacitação contínua dos servidores, unindo a atuação da PRF nas rodovias federais com a expertise do Ibama na proteção ambiental.

Entre os pontos discutidos, as instituições destacaram a importância da atuação conjunta para ampliar a eficácia no combate a crimes como transporte de madeira ilegal, extração irregular de minérios e tráfico de fauna silvestre.

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Também foi definido um cronograma de treinamentos para que policiais rodoviários federais e agentes ambientais compartilhem técnicas de fiscalização, incluindo a identificação de fraudes no Documento de Origem Florestal (DOF) e o uso de novas tecnologias de monitoramento.

Outro destaque foi a proposta de integração de sistemas de inteligência e geoprocessamento, permitindo maior precisão nas ações em trechos considerados estratégicos das rodovias federais, como as BR-364 e BR-317.

Além disso, foram estabelecidos protocolos de apoio tático da PRF em operações do Ibama em áreas de difícil acesso ou com maior risco operacional.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições com a preservação ambiental e o enfrentamento aos crimes na Amazônia, com foco em ações coordenadas e maior presença do Estado nas regiões mais sensíveis.

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