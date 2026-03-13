Professores são convocados para entrega de documentos em seletivo da Educação; veja nomes

Os professores aprovados no processo seletivo simplificado para professores da rede estadual do Acre começaram a ser convocados para a próxima etapa da contratação temporária. Um chamamento foi publicado no Diário Oficial Estado (DOE), nesta sexta-feira (13), por meio da Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), e prevê a entrega de documentos e assinatura de contrato para docentes selecionados.

Os convocados fazem parte do processo seletivo aberto em 2025 para atender demandas da rede estadual, principalmente em escolas da zona rural de Rio Branco, dentro do projeto Caminhos da Educação no Campo. A lista inclui profissionais das áreas de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Educação Física e Linguagens, destinados a atuar do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também no ensino médio.

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De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer até o dia 23 de março, das 7h30 às 13h30, à Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada no bairro Volta Seca, na capital acreana. No local, será necessário apresentar uma série de documentos pessoais e profissionais, incluindo identidade, CPF, diploma, comprovante de endereço, certidões negativas da Justiça e atestado médico admissional.

A convocação faz parte da reposição de profissionais para atender escolas da rede estadual, especialmente em regiões rurais, onde a rotatividade de professores costuma ser maior. A contratação ocorre em caráter temporário.