16/03/2026
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Receita Federal anuncia nesta segunda novas regras para declaração do Imposto de Renda 2026

Coletiva nesta segunda-feira apresenta novidades para a declaração do IR, mas mudanças impactam apenas 2027

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Receita Federal divulga regras do Imposto de Renda 2026, mas isenção não vale para rendimentos de 2025
Coletiva nesta segunda-feira apresenta novidades para a declaração do IR/ Foto: Reprodução

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (16), a partir das 10h, coletiva de imprensa para detalhar as novas regras da declaração do Imposto de Renda de 2026, referente aos rendimentos obtidos em 2025. A expectativa é que o envio das declarações comece na próxima semana e siga até o fim de maio, de acordo com o padrão dos anos anteriores.

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Embora o governo tenha aprovado recentemente uma nova tabela do IR, que amplia a faixa de isenção para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, essa alteração não terá impacto na declaração que será entregue este ano. A mudança valerá apenas para rendimentos recebidos a partir de 2026, refletindo nas declarações de 2027. Atualmente, a faixa oficial de isenção é de R$ 2.428,80 mensais, mas com deduções adicionais o valor efetivo alcança R$ 3.036.

A coletiva contará com a presença do secretário especial da Receita Federal, Robson Sakiyama; do subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, Gustavo Andrade Manrique; do subsecretário de Gestão Corporativa, Juliano Neves; do auditor-fiscal responsável pelo programa do IR 2026, José Carlos da Fonseca; e de Ariadne Fonseca, da Diretoria de Negócios Econômico-Fazendários do Serpro.

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Para a declaração, os contribuintes devem reunir documentos pessoais, comprovantes de renda, patrimônio e investimentos, incluindo informes de rendimentos de empregadores e instituições financeiras, notas de corretagem e comprovantes de pagamento de DARFs. Estes documentos foram disponibilizados até 27 de fevereiro pelas empresas e instituições financeiras.

O pagamento das restituições seguirá o cronograma tradicional, com início previsto para 29 de maio e último lote em 30 de setembro.

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