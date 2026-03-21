Santa Cruz bate Rio Branco e conquista título inédito do Acreanão

O futebol do Acre testemunhou um capítulo histórico na noite deste sábado (21). O Santa Cruz, estreante na elite do futebol estadual, desbancou o tradicional e centenário Rio Branco na grande final do Campeonato Acreano 2026. Com uma vitória pelo placar mínimo de 1 a 0, o “Santinha” garantiu o troféu inédito e escreveu seu nome na galeria de campeões logo em sua primeira participação na divisão principal.

O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo. Após o tento, o Santa Cruz demonstrou uma organização defensiva impecável, segurando a vantagem durante todo o restante do confronto. O Rio Branco, maior detentor de títulos do estado, pressionou em busca do empate, mas esbarrou na sólida barreira montada pelo time estreante.

Davi contra Golias

A conquista ganha contornos épicos devido à diferença de trajetória entre os finalistas. De um lado, o Rio Branco Futebol Clube, com mais de 100 anos de história e dezenas de títulos. Do outro, o Santa Cruz, um clube com apenas quatro anos de fundação que escalou as divisões de acesso para surpreender os gigantes da capital.

Calendário Nacional

Com o título, o Santa Cruz não apenas levanta a taça estadual, como também assegura as melhores vagas para as competições nacionais de 2027, incluindo a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. A festa da torcida tomou conta das arquibancadas do estádio, celebrando o nascimento de uma nova força no futebol acreano.

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