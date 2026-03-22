Servidoras da Segurança Pública do Acre concluem curso inédito de defesa pessoal

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), alcançou um marco histórico na capacitação de suas forças femininas. Neste sábado (21), foi celebrada em Rio Branco a formatura da primeira turma do Curso de Defesa Pessoal voltado exclusivamente para servidoras que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Ao todo, 35 mulheres concluíram a jornada de treinamento tático e técnico.

A iniciativa, lançada no último dia 16 como parte da programação do Mês da Mulher, entregou uma carga horária de 60 horas de instrução especializada. O grupo de formandas contou com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Detran, unificando as diferentes frentes de atuação do estado sob um mesmo objetivo: o aprimoramento da sobrevivência policial e da eficiência operacional.

Preparação de Elite

O currículo do curso foi desenhado para enfrentar situações reais de alto risco. As servidoras foram submetidas a módulos de defesa pessoal, técnicas de retenção de armamento e fundamentos de combate com facas. Todas as instruções seguiram rigorosamente os parâmetros legais do uso seletivo da força, garantindo que as agentes possuam o preparo necessário para neutralizar ameaças e retornar em segurança para suas famílias após o plantão.

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O Secretário de Estado de Segurança Pública, José Américo Gaia, enfatizou durante a solenidade que o investimento no capital humano é uma prioridade estratégica. Segundo o gestor, instrumentalizar as mulheres que atuam na linha de frente é uma forma de respeito e cuidado com quem dedica a vida a proteger a sociedade acreana.

Multiplicação de Conhecimento

Mais do que uma entrega de certificados, a formatura marca o nascimento de uma rede de multiplicação dentro das instituições. As 35 formandas agora levam para seus quartéis, delegacias e postos de fiscalização o compromisso de repassar as técnicas aprendidas, fortalecendo a confiança e o preparo técnico de todo o efetivo feminino do Sisp.