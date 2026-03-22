22/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones
Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito

Servidoras da Segurança Pública do Acre concluem curso inédito de defesa pessoal

Sejusp encerra curso especializado de defesa pessoal para policiais, bombeiras e agentes de trânsito do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Servidoras da Segurança Pública do Acre concluem curso inédito de defesa pessoal
A cerimônia de formatura ocorreu neste sábado (21), em Rio Branco, reunindo familiares e autoridades do setor de segurança/ Foto: Antonio Moura/ Ascom Iapen

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), alcançou um marco histórico na capacitação de suas forças femininas. Neste sábado (21), foi celebrada em Rio Branco a formatura da primeira turma do Curso de Defesa Pessoal voltado exclusivamente para servidoras que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Ao todo, 35 mulheres concluíram a jornada de treinamento tático e técnico.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A iniciativa, lançada no último dia 16 como parte da programação do Mês da Mulher, entregou uma carga horária de 60 horas de instrução especializada. O grupo de formandas contou com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Detran, unificando as diferentes frentes de atuação do estado sob um mesmo objetivo: o aprimoramento da sobrevivência policial e da eficiência operacional.

Servidoras da Segurança Pública do Acre concluem curso inédito de defesa pessoal

Durante o curso, as servidoras passaram por módulos rigorosos que incluíram desde retenção de armas até combate com facas/ Ana Paula Xavier/ Ascom Sejusp

Preparação de Elite

O currículo do curso foi desenhado para enfrentar situações reais de alto risco. As servidoras foram submetidas a módulos de defesa pessoal, técnicas de retenção de armamento e fundamentos de combate com facas. Todas as instruções seguiram rigorosamente os parâmetros legais do uso seletivo da força, garantindo que as agentes possuam o preparo necessário para neutralizar ameaças e retornar em segurança para suas famílias após o plantão.

Servidoras da Segurança Pública do Acre concluem curso inédito de defesa pessoal

O secretário de Segurança, José Américo Gaia, destacou que o treinamento visa garantir a integridade física das operadoras/ Foto: Antonio Moura/ Ascom Iapen

LEIA TAMBÉM: 

Lontra “adota” morador da Amazônia e convive com grupo de cães

Amigos flagram sucuri gigante descansando às margens de rio

Acidente na Isaura Parente envolve família e motorista de aplicativo

O Secretário de Estado de Segurança Pública, José Américo Gaia, enfatizou durante a solenidade que o investimento no capital humano é uma prioridade estratégica. Segundo o gestor, instrumentalizar as mulheres que atuam na linha de frente é uma forma de respeito e cuidado com quem dedica a vida a proteger a sociedade acreana.

Multiplicação de Conhecimento

Mais do que uma entrega de certificados, a formatura marca o nascimento de uma rede de multiplicação dentro das instituições. As 35 formandas agora levam para seus quartéis, delegacias e postos de fiscalização o compromisso de repassar as técnicas aprendidas, fortalecendo a confiança e o preparo técnico de todo o efetivo feminino do Sisp.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.