Tribunal determina indenização para motorista que teve moto leiloada sem aviso

A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça (TJAC) condenou a autarquia estadual de trânsito ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a um motociclista. A decisão, publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário da Justiça, ocorre após o órgão levar o veículo do autor a leilão sem realizar a devida comunicação prévia.
De acordo com o processo, o proprietário afirmou que nunca aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e que não recebeu avisos sobre as autuações ou sobre a venda do bem. Ele sustentou que a falta de informação o impediu de tomar as providências necessárias para quitar débitos e reaver sua motocicleta.
Em sua defesa, o órgão de trânsito alegou que os registros internos apontavam a adesão do motorista ao sistema digital e que as notificações teriam sido enviadas regularmente. A autarquia defendeu ainda que todos os trâmites legais para a alienação do veículo foram rigorosamente seguidos.
LEIA TAMBÉM:
“Nome de qualidade”: Hassem admite chance de Fernanda ser vice de Alan
Jovem com HIV denuncia constrangimento em unidade de saúde
Homem armado rouba moto de mulher no Centro de Cruzeiro do Sul
No entanto, ao analisar as provas, o relator do caso, juiz Clovis Lodi, observou que a autarquia não conseguiu comprovar tecnicamente que o proprietário foi notificado sobre as infrações e, principalmente, sobre o leilão. Para o magistrado, a venda do patrimônio sem aviso prévio viola o princípio do devido processo legal e o direito à informação.
Por unanimidade, os juízes reconheceram que a situação ultrapassou o “mero aborrecimento”, configurando ofensa aos direitos da personalidade pela perda indevida do patrimônio e pela frustração da defesa.
Além da indenização de R$ 2 mil por danos morais, a Justiça determinou o pagamento de danos materiais, que devem corresponder ao valor de mercado da motocicleta na época em que o leilão foi realizado. A decisão serve como importante precedente para casos de falhas administrativas em sistemas digitais de trânsito no estado.