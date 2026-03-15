Urgente! Ricco anuncia retomada total das linhas de ônibus nesta segunda

A empresa Ricco Transportes divulgou, nesta noite, um comunicado oficial informando que todas as linhas de ônibus voltarão a operar normalmente a partir desta segunda-feira (16). A decisão foi tomada após reunião da diretoria, mesmo com alguns problemas multifatoriais ainda não totalmente solucionados.

No comunicado, a empresa destacou a importância do transporte público para a população e afirmou que a medida busca evitar prejuízos aos usuários que dependem do serviço diariamente.

“A Ricco Transportes tem plena consciência da importância e da necessidade que a população possui em relação ao uso do transporte público. Por esse motivo, decidiu reestabelecer o funcionamento das linhas, buscando garantir que os usuários não fiquem prejudicados”, informou a empresa.

A diretoria também reforçou que continuará trabalhando para resolver as questões pendentes e melhorar continuamente a prestação de serviços.

Com a retomada, a expectativa é de que a circulação de passageiros seja normalizada, garantindo mobilidade urbana eficiente para Rio Branco e demais áreas atendidas pela Ricco Transportes.

Usuários devem ficar atentos aos horários regulares das linhas, disponíveis no site e nos canais de comunicação da empresa.

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