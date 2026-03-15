“Valor sentimental” conquista Oscar de Filme Internacional deixando “O Agente Secreto” de fora

O Oscar 2026 na categoria Filme Internacional consagrou o longa norueguês “Valor sentimental”, deixando o Brasil sem a estatueta com “O Agente Secreto”. A produção dirigida por Gabriel Domingues, que vinha ganhando destaque nas premiações internacionais, perdeu para a obra da Noruega, que conquistou os jurados com uma narrativa intimista e visualmente impactante.

“O Agente Secreto” chamou atenção por ter sido filmado em locações históricas no Brasil e por seu elenco talentoso, mas, na votação final, acabou superado por “Valor sentimental”, que se destacou pela abordagem inovadora de temas universais e direção sensível.

O diretor Gabriel Domingues agradeceu o reconhecimento e celebrou a indicação. Apesar da derrota, ele ressaltou que a visibilidade internacional do filme é um marco para o cinema brasileiro: “Ser indicado ao Oscar já é uma vitória. Mostramos que o Brasil pode contar histórias que competem em pé de igualdade com o resto do mundo”, disse.

Além de Noruega e Brasil, concorreram nesta categoria França, Tunísia e Espanha, com os longas “Foi apenas um acidente”, “A voz de Hind Rajab” e “Sirât”, respectivamente. A vitória de “Valor sentimental” reforça a presença crescente do cinema europeu nas premiações internacionais e mantém o Brasil como participante consistente, mas ainda sem a estatueta dourada nesta categoria.

O filme brasileiro agora mira outras premiações e festivais internacionais, com expectativa de continuar a projetar o cinema nacional no cenário global.

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