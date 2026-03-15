Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa e polícia investiga caso

O vereador Gilmar Frigo e sua esposa, a professora Clarice Sartoro Frigo, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam na manhã deste domingo (15), em Boa Vista da Aparecida, no estado do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná, a principal linha de investigação aponta que o homem teria matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. As circunstâncias do caso, no entanto, ainda serão apuradas ao longo do inquérito policial.

Clarice Sartoro Frigo tinha 47 anos e atuava como professora da rede pública municipal. Já Gilmar Frigo, de 45 anos, havia sido eleito vereador pelo Partido Social Democrático para o mandato de 2025 a 2028. Antes da carreira política, ele trabalhava como motorista de ônibus.

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“Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realização dos primeiros levantamentos periciais e demais providências de polícia judiciária. Será instaurado Inquérito Policial com a finalidade de apurar de forma completa todas as circunstâncias dos fatos. […] Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, após o avanço das investigações e a conclusão do inquérito policial”, informou a Polícia Civil.

Em nota oficial, a prefeitura de Boa Vista da Aparecida lamentou a morte do casal e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Diante do ocorrido, o município decretou luto oficial de três dias.

A administração municipal também informou que o expediente nas repartições públicas será suspenso nesta segunda-feira (16), mantendo apenas os serviços considerados essenciais.

As autoridades seguem reunindo informações para esclarecer completamente o caso. Enquanto isso, a prefeitura aguarda o avanço das investigações para novas manifestações oficiais.