16/03/2026
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Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa e polícia investiga caso

Linha inicial aponta feminicídio seguido de suicídio, mas circunstâncias ainda serão apuradas oficialmente

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Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa e polícia investiga caso
Vereador e esposa são encontrados mortos em casa/ Foto: Reprodução

O vereador Gilmar Frigo e sua esposa, a professora Clarice Sartoro Frigo, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam na manhã deste domingo (15), em Boa Vista da Aparecida, no estado do Paraná.

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De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná, a principal linha de investigação aponta que o homem teria matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. As circunstâncias do caso, no entanto, ainda serão apuradas ao longo do inquérito policial.

Clarice Sartoro Frigo tinha 47 anos e atuava como professora da rede pública municipal. Já Gilmar Frigo, de 45 anos, havia sido eleito vereador pelo Partido Social Democrático para o mandato de 2025 a 2028. Antes da carreira política, ele trabalhava como motorista de ônibus.

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“Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realização dos primeiros levantamentos periciais e demais providências de polícia judiciária. Será instaurado Inquérito Policial com a finalidade de apurar de forma completa todas as circunstâncias dos fatos. […] Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, após o avanço das investigações e a conclusão do inquérito policial”, informou a Polícia Civil.

Em nota oficial, a prefeitura de Boa Vista da Aparecida lamentou a morte do casal e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Diante do ocorrido, o município decretou luto oficial de três dias.

A administração municipal também informou que o expediente nas repartições públicas será suspenso nesta segunda-feira (16), mantendo apenas os serviços considerados essenciais.

As autoridades seguem reunindo informações para esclarecer completamente o caso. Enquanto isso, a prefeitura aguarda o avanço das investigações para novas manifestações oficiais.

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