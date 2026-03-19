Viaduto da AABB recebe últimos ajustes para inauguração nesta sexta

O cenário da Avenida Ceará, em Rio Branco, está prestes a mudar definitivamente. Após meses de intenso trabalho, o Viaduto Mamedio Bittar, localizado em frente à AABB, recebe nesta quinta-feira (19) os últimos ajustes antes de sua inauguração oficial, marcada para amanhã, sexta-feira, 20 de março.

A Prefeitura de Rio Branco divulgou um vídeo detalhado mostrando o progresso acelerado das últimas semanas. Nas imagens, é possível observar as equipes focadas nos acabamentos finais, que incluem a sinalização horizontal e vertical, testes de iluminação e a limpeza do entorno. A estrutura foi projetada para eliminar um dos principais gargalos de trânsito da capital, proporcionando fluidez em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade.

Homenagem e Estrutura

Batizado de Mamedio Bittar, o viaduto é uma das obras de engenharia mais aguardadas pela população. A localização estratégica, conectando fluxos importantes da região central e bairros adjacentes, promete reduzir drasticamente o tempo de espera dos motoristas nos horários de pico.

LEIA TAMBÉM:

A gestão municipal destacou que a obra seguiu um cronograma rigoroso para garantir a entrega dentro do prazo. “Ver o progresso dessa obra no vídeo de hoje nos dá a certeza de que a mobilidade urbana de Rio Branco deu um passo gigante. Amanhã, a população finalmente poderá usufruir dessa nova via”, ressaltou a equipe de engenharia da Prefeitura.

Expectativa para a Inauguração

A cerimônia de inauguração nesta sexta-feira deve contar com a presença de autoridades locais e da comunidade. A abertura das pistas para o tráfego de veículos ocorrerá logo após o ato oficial, marcando o início de uma nova fase para o trânsito da Avenida Ceará.

Os motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos à nova sinalização que passa a valer a partir de amanhã, orientando o fluxo tanto por cima do viaduto quanto pelas vias marginais de acesso.

Veja o vídeo: