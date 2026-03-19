19/03/2026
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Viaduto da AABB recebe últimos ajustes para inauguração nesta sexta

Com vídeo mostrando a evolução rápida dos trabalhos, Prefeitura confirma entrega da obra para esta sexta-feira (20)

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Viaduto da AABB recebe últimos ajustes para inauguração nesta sexta
Imagens divulgadas pela Prefeitura mostram avanços da obra/ Foto: Marcos Rocha

O cenário da Avenida Ceará, em Rio Branco, está prestes a mudar definitivamente. Após meses de intenso trabalho, o Viaduto Mamedio Bittar, localizado em frente à AABB, recebe nesta quinta-feira (19) os últimos ajustes antes de sua inauguração oficial, marcada para amanhã, sexta-feira, 20 de março.

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A Prefeitura de Rio Branco divulgou um vídeo detalhado mostrando o progresso acelerado das últimas semanas. Nas imagens, é possível observar as equipes focadas nos acabamentos finais, que incluem a sinalização horizontal e vertical, testes de iluminação e a limpeza do entorno. A estrutura foi projetada para eliminar um dos principais gargalos de trânsito da capital, proporcionando fluidez em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade.

Viaduto da AABB recebe últimos ajustes para inauguração nesta sexta

Operários trabalham nos detalhes finais de acabamento e iluminação para a entrega oficial de amanhã/ Foto: Marcos Rocha

Homenagem e Estrutura

Batizado de Mamedio Bittar, o viaduto é uma das obras de engenharia mais aguardadas pela população. A localização estratégica, conectando fluxos importantes da região central e bairros adjacentes, promete reduzir drasticamente o tempo de espera dos motoristas nos horários de pico.

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A gestão municipal destacou que a obra seguiu um cronograma rigoroso para garantir a entrega dentro do prazo. “Ver o progresso dessa obra no vídeo de hoje nos dá a certeza de que a mobilidade urbana de Rio Branco deu um passo gigante. Amanhã, a população finalmente poderá usufruir dessa nova via”, ressaltou a equipe de engenharia da Prefeitura.

Expectativa para a Inauguração

A cerimônia de inauguração nesta sexta-feira deve contar com a presença de autoridades locais e da comunidade. A abertura das pistas para o tráfego de veículos ocorrerá logo após o ato oficial, marcando o início de uma nova fase para o trânsito da Avenida Ceará.

Os motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos à nova sinalização que passa a valer a partir de amanhã, orientando o fluxo tanto por cima do viaduto quanto pelas vias marginais de acesso.

Veja o vídeo:

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