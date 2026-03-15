Wagner Moura é indicado, mas Michael B. Jordan vence como Melhor Ator no Oscar

O Oscar 2026 na categoria Melhor Ator consagrou Michael B. Jordan, vencedor pelo filme “Pecadores”, deixando o brasileiro Wagner Moura, indicado por sua atuação em “O Agente Secreto”, sem a estatueta.
Moura, que vinha recebendo elogios por sua interpretação intensa e pelo reconhecimento internacional de sua performance, perdeu para Jordan, cuja atuação foi considerada impecável na crítica americana. O ator brasileiro, no entanto, destacou-se entre os finalistas, que também incluíam Timothée Chalamet em “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio em “Uma batalha após a outra” e Ethan Hawke em “Blue Moon”.
Apesar de não levar o prêmio, Wagner Moura comemorou a indicação: “Ser indicado ao Oscar por ‘O Agente Secreto’ é uma conquista incrível. Representar o Brasil em um palco como esse é motivo de muito orgulho”, declarou.
A derrota reforça a força do cinema brasileiro em premiações internacionais, mostrando que, mesmo sem a vitória, a presença de artistas nacionais continua ganhando espaço e respeito global.
A vitória de Michael B. Jordan consolida “Pecadores” como um dos destaques da temporada, enquanto Wagner Moura segue projetando o cinema brasileiro para o mundo.
LEIA TAMBÉM: