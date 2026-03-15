Wagner Moura emociona ao dizer “parabéns” em português durante homenagem a Gabriel Domingues

O ator Wagner Moura protagonizou um momento marcante durante a cerimônia do Oscar ao encerrar uma homenagem em português no palco da premiação.
Durante sua fala, Moura destacou o trabalho do ator Gabriel Domingues no filme O Agente Secreto, ressaltando a forma como a atuação contribuiu para a construção do universo narrativo da produção.
“Você, Gabriel, usou sua técnica para moldar um mundo inteiro em ‘O Agente Secreto’. E por isso, eu digo, PARABÉNS!”, declarou o ator, finalizando a homenagem em português diante do público internacional.
O momento chamou atenção de quem acompanhava a cerimônia e repercutiu entre espectadores, especialmente entre brasileiros que assistiam à premiação. A fala foi vista como um gesto simbólico de valorização da língua portuguesa em um dos palcos mais importantes do cinema mundial.
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A participação de Wagner Moura também reforçou a presença de profissionais brasileiros na premiação, que contou com produções e artistas do país envolvidos em diferentes momentos da cerimônia.