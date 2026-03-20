Whinderson Nunes estreia shows no Acre com abertura de Barbosa o Faixa

A noite desta quinta-feira (19) marcou um encontro de gerações e histórias de vida no palco em Rio Branco. Whinderson Nunes, em turnê pelo Acre, teve como anfitrião e responsável por abrir seu primeiro show o humorista acreano Rafael Barbosa, conhecido carinhosamente pelo público como Barbosa o Faixa.

Vindo diretamente da Baixada da Sobral, Rafael não apenas fez rir, mas exaltou com orgulho suas raízes e a cultura periférica de Rio Branco. A oportunidade de abrir o show do maior nome do humor brasileiro não foi por acaso: no ano passado, o acreano foi o grande vencedor de um concurso nacional promovido pela agência Vai Voando em parceria com o próprio Whinderson.

O vídeo que deu a vitória a Rafael não focava apenas no humor, mas em sua emocionante trajetória de resiliência. O artista compartilhou com o Brasil o drama de ter sido preso injustamente, passando três anos no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde antes de ser totalmente inocentado pela Justiça.

O show de abertura serviu como uma coroação para o talento local. Ao subir no palco, Rafael conectou a plateia acreana com piadas que refletem o cotidiano de quem vem da Sobral, preparando o terreno para Whinderson com uma energia que misturou gargalhadas e inspiração.

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