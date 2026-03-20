20/03/2026
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Whinderson Nunes estreia shows no Acre com abertura de Barbosa o Faixa

Integrante do grupo Caça-Risadas abre série de shows de Whinderson Nunes no Acre e exalta suas origens para uma plateia lotada

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Whinderson Nunes estreia turnê no Acre com abertura de Barbosa o Faixa
Rafael Barbosa, o "Faixa", domina o palco em Rio Branco na abertura do show de Whinderson Nunes/ Foto: Instagram

A noite desta quinta-feira (19) marcou um encontro de gerações e histórias de vida no palco em Rio Branco. Whinderson Nunes, em turnê pelo Acre, teve como anfitrião e responsável por abrir seu primeiro show o humorista acreano Rafael Barbosa, conhecido carinhosamente pelo público como Barbosa o Faixa.

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Vindo diretamente da Baixada da Sobral, Rafael não apenas fez rir, mas exaltou com orgulho suas raízes e a cultura periférica de Rio Branco. A oportunidade de abrir o show do maior nome do humor brasileiro não foi por acaso: no ano passado, o acreano foi o grande vencedor de um concurso nacional promovido pela agência Vai Voando em parceria com o próprio Whinderson.

Whinderson Nunes estreia turnê no Acre com abertura de Barbosa o Faixa

Integrante do grupo Caça-Risadas abre série de shows de Whinderson Nunes/ Foto: Instagram

O vídeo que deu a vitória a Rafael não focava apenas no humor, mas em sua emocionante trajetória de resiliência. O artista compartilhou com o Brasil o drama de ter sido preso injustamente, passando três anos no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde antes de ser totalmente inocentado pela Justiça.

Whinderson Nunes estreia turnê no Acre com abertura de Barbosa o Faixa

Barbosa representa a Baixada da Sobral e hoje é um dos principais nomes do stand-up no estado/ Foto: Instagram

O show de abertura serviu como uma coroação para o talento local. Ao subir no palco, Rafael conectou a plateia acreana com piadas que refletem o cotidiano de quem vem da Sobral, preparando o terreno para Whinderson com uma energia que misturou gargalhadas e inspiração.

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