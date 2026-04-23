Acre alinha planejamento a estratégia nacional até 2050

O Governo do Acre passou a alinhar seu planejamento estratégico às diretrizes da Estratégia Brasil 2050 e da Estratégia Regional Amazônia 2050, com foco em desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população. A medida integra políticas públicas estaduais a um modelo de gestão de longo prazo, voltado à organização de investimentos e à ampliação de resultados nas áreas essenciais.

O direcionamento está baseado na Agenda Acre 10 Anos, que orienta a aplicação de recursos em setores como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e geração de emprego e renda. A proposta busca garantir continuidade administrativa e maior eficiência na execução de projetos estruturantes, evitando ações isoladas e sem impacto duradouro .

Segundo o governo, o alinhamento com estratégias nacionais permite integrar o estado a um planejamento mais amplo, fortalecendo a cooperação entre União, municípios e iniciativa privada. A meta é ampliar a capacidade de investimento e consolidar um modelo de desenvolvimento que leve em conta as particularidades da região amazônica, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade ambiental.

Nos últimos anos, esse modelo de gestão já apresenta reflexos nos indicadores socioeconômicos. O Acre registrou avanços na educação, crescimento das exportações e fortalecimento da economia local. Um dos principais dados que evidenciam esse cenário é a evolução do orçamento estadual, que saiu de R$ 8,90 bilhões em 2023 para R$ 13,82 bilhões em 2026, representando aumento acumulado de 55,28% .

Além do impacto econômico, o planejamento de longo prazo também tem sido aplicado na ampliação de políticas sociais. Programas voltados à segurança alimentar, permanência escolar e acesso à saúde fazem parte desse conjunto de ações, com foco na redução das desigualdades e na melhoria das condições de vida da população.

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Outro ponto destacado é a previsibilidade na execução das políticas públicas. Com metas definidas e integração entre diferentes áreas, o governo busca garantir maior estabilidade na implementação de projetos, o que contribui para a continuidade das ações mesmo diante de mudanças administrativas.

A estratégia também incorpora a preocupação com a preservação ambiental, um dos pilares das diretrizes nacionais e regionais às quais o Acre está vinculado. O objetivo é assegurar que o crescimento econômico ocorra de forma equilibrada, com proteção da sociobiodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais.

A expectativa é que, com a consolidação desse modelo, o estado amplie sua competitividade, atraia novos investimentos e fortaleça sua economia nos próximos anos. Ao adotar um planejamento alinhado a metas de longo prazo, o Acre passa a estruturar suas políticas públicas com foco em resultados contínuos e sustentáveis.