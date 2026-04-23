MP firma acordo para ampliar combate à corrupção no Acre

O Ministério Público Militar (MPM) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) firmaram um acordo de cooperação técnica com foco no fortalecimento do combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e a outros crimes contra a administração pública. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23), estabelece uma atuação conjunta entre as instituições, com previsão de vigência até abril de 2031.

O acordo tem como objetivo ampliar a articulação institucional e promover o intercâmbio de informações, metodologias e tecnologias entre os órgãos. A proposta é aumentar a eficiência das investigações e fortalecer ações de prevenção e repressão a irregularidades, especialmente aquelas que envolvem o uso indevido de recursos públicos.

De acordo com o documento oficial, a cooperação permitirá o compartilhamento de dados e o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na análise de informações e na condução de investigações mais complexas. A integração entre as instituições também deve facilitar a identificação de padrões e possíveis esquemas ilícitos, contribuindo para uma atuação mais estratégica e coordenada.

A parceria abrange ainda iniciativas voltadas à promoção da transparência na gestão pública, com foco na proteção do patrimônio público e na garantia da probidade administrativa. A atuação conjunta deve envolver não apenas investigações, mas também ações preventivas, com troca de experiências e capacitação técnica entre os órgãos.

O acordo foi assinado pelo procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, e pelo procurador-geral de Justiça do Acre, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. A formalização da parceria reforça o alinhamento entre as instituições no enfrentamento a práticas ilícitas que afetam diretamente a administração pública e a sociedade.

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A publicação do termo de cooperação ocorre em um contexto de crescente demanda por maior controle e transparência nos gastos públicos. A expectativa é que a atuação integrada contribua para resultados mais efetivos no combate à corrupção e no fortalecimento das instituições responsáveis pela fiscalização e defesa do interesse público.

Além disso, a cooperação técnica entre os Ministérios Públicos representa um avanço na modernização das práticas de investigação, com uso mais intensivo de tecnologia e inteligência de dados. Esse modelo de atuação tem sido adotado em diferentes regiões do país como forma de tornar mais ágil e eficiente o trabalho de apuração de irregularidades.

Com validade inicial de cinco anos, o acordo poderá impactar diretamente a atuação dos órgãos de controle no Acre, ampliando a capacidade de resposta a casos de corrupção e promovendo maior integração entre as esferas do Ministério Público.

A expectativa é que, ao longo da vigência, novas ações conjuntas sejam desenvolvidas, consolidando uma rede de cooperação voltada à defesa da legalidade e ao fortalecimento das instituições públicas no estado.