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Celulares terão novos alertas para enchentes e desastres

Avisos indicarão riscos e como se proteger

Por Dry Alves, ContilNet
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Celulares terão novos alertas para enchentes e desastres
Alertas chegarão aos celulares em risco/Foto: Reprodução

A população receberá pelo celular alertas sobre enchentes, enxurradas, deslizamentos e outros desastres. Os avisos deverão informar o risco identificado e orientar os moradores sobre as medidas de proteção necessárias.

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Os procedimentos envolvem a atuação conjunta de órgãos federais, estaduais e municipais de proteção e defesa civil. A proposta é ampliar o tempo disponível para que moradores e autoridades ajam antes que a situação se agrave.

As mensagens serão encaminhadas por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos e do sistema Defesa Civil Alerta. O alcance das notificações será definido conforme a localização das áreas ameaçadas.

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A medida tem impacto especial em estados como o Acre, onde diferentes municípios enfrentam enchentes e enxurradas durante o período de chuvas. Os alertas poderão auxiliar na retirada preventiva de famílias e na proteção de comunidades isoladas.

As regras estão na Portaria nº 2.458, publicada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 4.

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