Rafael Cardoso detalha internação em clínica e desabafa sobre luta contra dependência

Ator detalhou período de 45 dias em centro de reabilitação após episódios com álcool e drogas

Cardoso revelou ter procurado Mari Bridi no Dia das Mães para pedir perdão por acontecimentos passados/ Foto: Reprodução

O ator Rafael Cardoso, de 38 anos, falou abertamente sobre sua trajetória de combate à dependência química em entrevista exibida pelo programa Domingo Espetacular, da Record, na noite deste domingo (2/8). O artista revelou ter buscado auxílio profissional e cumprido um período de 45 dias de internação em uma clínica de reabilitação após sofrer uma recaída recente no uso de álcool e substâncias ilícitas.

Durante o depoimento, Cardoso destacou a mudança de perspectiva em relação às tentativas anteriores de interromper o vício. “Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes eu só fiquei sóbrio por um tempo. Hoje eu estou em recuperação”, afirmou.

O ator relatou o momento em que decidiu buscar a internação, vivenciado durante um período de isolamento em sua propriedade rural:

“Quando eu estava sozinho no sítio, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: ‘Chega, não quero mais’.”

Cardoso relembrou o desgaste pessoal gerado pela dependência e descreveu a perda de identidade nos momentos mais críticos. “É você perder tudo, a dignidade, perder a sua consciência de quem você é. Quando eu me olhava no espelho, enxergava um monstro”, declarou o pai de Aurora, Valentim e Helena, ressaltando que o medo de perder o respeito da família e a autocrítica foram determinantes para encarar o tratamento.

Sobre os 45 dias em que permaneceu na unidade de saúde, o ator explicou que não apresentou quadros severos de abstinência física, mas enfrentou desafios no aspecto psicológico, especialmente nos primeiros dias.

Ele admitiu ter acreditado, erroneamente, que conseguiria manter o controle social sobre o consumo de bebidas e drogas antes da recaída. “Eu perdi pra doença. Eu entrei na autossuficiência, eu acreditei que eu ia sair sozinho”, analisou.

O artista abordou ainda a relação com a ex-esposa, a influenciadora Mari Bridi, e com a ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi. Após o término do casamento, ambas obtiveram medidas protetivas de urgência contra Cardoso na Justiça no contexto de um processo envolvendo violência doméstica, o que gerou o afastamento temporário entre o ator e os filhos.

Cardoso revelou que entrou em contato com Mari Bridi no Dia das Mães para pedir perdão e expressou gratidão pelo histórico de apoio recebido da família da ex-companheira no combate ao vício.

“Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. Elas já tinham visto que eu não conseguia sozinho”, concluiu.