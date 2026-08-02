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Redes oficiais de Nicolás Maduro publicam texto com apelo por diálogo na Venezuela

Autocrata venezuelano cumpre prisão preventiva em Nova York desde janeiro de 2026

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Redes oficiais de Nicolás Maduro publicam texto com apelo por diálogo na Venezuela
Texto publicado no Telegram saúda realização da Marcha para Jesus e defende paz no país/Foto: Reprodução

O perfil oficial do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou uma mensagem endereçada à população do país em decorrência da realização da Marcha para Jesus, ocorrida no último sábado (1º/8). Não há confirmação se o texto foi elaborado pelo próprio ex-mandatário — custodiado em Nova York desde janeiro deste ano após operação militar promovida pelos Estados Unidos — ou por seus assessores.

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A declaração foi veiculada no canal oficial de Maduro na plataforma Telegram. O líder venezuelano foi detido ao lado da esposa em uma ação conduzida por tropas norte-americanas em Caracas sob a gestão Donald Trump. Ambas as partes foram transferidas para território americano para responder a acusações de narcotráfico e tráfico de armas, alegações que o casal nega.

“Saudamos a grande Marcha para Jesus realizada neste sábado, 1º de agosto. Todos — jovens, famílias e comunidades — demonstraram a verdadeira natureza de um povo nobre, repleto de fé, valores e esperança, que renasce a cada dia. Acolhemos cada passo em direção ao diálogo que ajude a consolidar a paz, a convivência e a unidade entre os venezuelanos”, diz um dos trechos divulgados.

Na publicação, a figura que esteve à frente do Executivo venezuelano por mais de uma década recorreu a elementos religiosos, mencionou o processo eleitoral de 2024 — marcado por acusações de fraude eleitoral apontadas pela oposição e observadores internacionais — e defendeu o reencontro da população do país.

“Essa fé viva nos confirma e nos mostra que, com união nacional, oração e ação, a Venezuela sempre alcançará grandes conquistas nascidas do esforço, do diálogo fecundo e da sabedoria do homem e da mulher comuns. […] Saudamos todo caminho de diálogo que ajude a consolidar a paz, a convivência e o reencontro entre os venezuelanos”, prossegue a nota.

Apesar da detenção, as contas oficiais atribuídas a Maduro permanecem em atividade constante. Diariamente, as páginas divulgam uma contagem regressiva acompanhada do slogan “Os queremos de volta”. A atualização deste domingo (2/8) registrou 212 dias desde a prisão do autocrata.

A administração direta e a autoria das postagens não foram esclarecidas. Desde o afastamento de Maduro do poder, a ex-vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu o comando do Executivo na Venezuela. O processo de transição contou com o respaldo do governo dos Estados Unidos, que passou a atuar na coordenação política do país e na supervisão das reservas de petróleo venezuelanas.

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