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Vincent Pastore, o ‘Big Pussy’ de ‘Os Sopranos’, morre aos 80 anos

Ator veterano foi localizado sem vida em sua residência no Bronx, em Nova York

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Vincent Pastore, o ‘Big Pussy’ de ‘Os Sopranos’, morre aos 80 anos
Empresário destacou a generosidade de Pastore, consagrado por trabalhos na HBO/ Foto: Reprodução

O ator norte-americano Vincent Pastore, amplamente reconhecido por interpretar o personagem Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero na série de televisão Os Sopranos, morreu aos 80 anos. O corpo do artista foi encontrado em sua residência, localizada no bairro do Bronx, em Nova York.

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De acordo com informações divulgadas pelo portal de notícias Deadline, a localização do ator ocorreu após um vizinho notar sua ausência e acionar o alerta por estar há três dias sem receber notícias do artista. As circunstâncias do falecimento estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

Bob McGowan, empresário que acompanhou a carreira de Pastore por longos anos, lamentou publicamente a perda. “Vinnie era um grande sujeito. Ajudava qualquer pessoa e era muito generoso”, declarou o agente.

Antes da consagração no papel de mafioso na produção da HBO, Pastore construiu trajetória no cinema e em produções de televisão. Entre os trabalhos de destaque no início da carreira estão as atuações nos filmes The Jerky Boys: The Movie (1995) e na produção Gotti (1996).

O ápice de sua projeção internacional ocorreu a partir de 1999, ao integrar o elenco principal das temporadas iniciais de Os Sopranos, atração aclamada pela crítica e premiada no Emmy Awards.

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