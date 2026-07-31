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Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso

Jovem acumulava títulos de beleza, atuava na filantropia e tocava piano.

Por Redação ContilNet
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Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso
Reprodução/ Instagram

Aos 21 anos, modelo acumulava conquistas no Miss Utah, dedicava-se à filantropia, ao piano e ao jornalismo.

A comunidade e as organizações de concursos de beleza nos Estados Unidos lamentaram a morte da modelo Brynn Carnesecca, ocorrida no último domingo (26/7), aos 21 anos. O falecimento da jovem foi confirmado por sua mãe, Michele Carnesecca.

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De acordo com o levantamento apurado pela jornalista Yasmin Rajab para o portal METRÓPOLES, a modelo estava se preparando para participar do concurso Miss Provo, agendado para 22 de agosto.

“Seu lindo sorriso, sua bondade, sua paixão e a maneira como você apoiava todos ao seu redor jamais serão esquecidos”, declarou a organização do Miss American Fork em nota acompanhada pelo METRÓPOLES.

Trajetória e homenagens

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, Brynn Carnesecca construiu uma trajetória multifacetada nos últimos anos:

  • Títulos de Beleza: Foi coroada como Miss American Fork em 2024 (etapa regional do Miss América Utah) e recebeu o título de Miss Simpatia na edição de 2025.

  • Talentos e Projetos: Além do trabalho no mundo da moda, destacava-se como pianista talentosa, atuava como filantropa em causas sociais e aspirava à carreira no jornalismo.

  • Legado Reconhecido: Organizações e amigos ressaltaram seu papel inspirador e generoso para as próximas gerações de participantes de concursos regionais.

Quem era Brynn Carnesecca?

Brynn era uma modelo, pianista e filantropa de 21 anos que conquistou títulos regionais no circuito do Miss América no estado de Utah, nos Estados Unidos.

Quais títulos de miss Brynn Carnesecca conquistou?

Ela foi coroada Miss American Fork em 2024 e recebeu o prêmio de Miss Simpatia na edição de 2025 do mesmo concurso.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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