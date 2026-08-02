O estande permanecerá no Parque de Exposições Wildy Viana durante os nove dias de feira

Brahma Chopp estreia na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 ganhou um reforço para quem quer aproveitar a programação com uma bebida gelada. Pela primeira vez no evento, o estande da Brahma Chopp promete atender o público durante os nove dias da maior feira de negócios e entretenimento do Acre.

Na noite deste domingo (2), quando o cantor Leonardo sobe ao palco principal, a expectativa da equipe é de grande movimentação.

A gerente da Black Bull, empresa responsável pelo espaço, Miliane Pinheiro, afirmou que a estreia na feira tem superado as expectativas.

“Nosso primeiro ano participando, hoje está uma maravilha, todo mundo tomando Brahma. Na verdade, Brahma shope é muito badalado. Então hoje tá movimentado”, destacou.

Segundo Miliane, a decisão de representar a Brahma Chopp durante a feira foi motivada pela força da marca.

“O povo procura demais. A expectativa está lá em cima. O pessoal gosta de Leonardo e de Brahma também”, completou.

O estande da Brahma Chopp permanecerá no Parque de Exposições Wildy Viana durante os nove dias da Expoacre 2026, oferecendo bebidas ao público que acompanha a programação da feira.