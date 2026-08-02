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Leonardo cancela entrevistas e não atende imprensa antes de show

Também não houve atendimento ao público para fotos ou encontros com fãs antes do show

Por Redação ContilNet
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Leonardo cancela entrevistas e não atende imprensa antes de show
Leonardo é a grande atração nacional da segunda noite da Expoacre 2026, com show marcado para as 23h deste domingo/Foto: Reprodução

A coletiva de imprensa prevista com o cantor Leonardo antes de sua apresentação na Expoacre 2026 não foi realizada. Os jornalistas que aguardavam o atendimento foram informados de que o artista não concederia entrevistas durante sua passagem pela feira.

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Também não houve atendimento ao público para fotos ou encontros com fãs antes do show. O único registro oficial realizado nos bastidores foi ao lado da governadora Mailza Assis, durante a recepção institucional ao artista, responsável pela realização da Expoacre 2026.

Leonardo é uma das principais atrações da programação deste domingo (2) e se apresenta no palco principal da feira, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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