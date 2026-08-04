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Mailza e Jéssica têm candidaturas oficializadas em convenção histórica

Durante entrevista ao ContilNet, Mailza classificou o encontro como um marco para a política acreana

Por Matheus Mello, ContilNet
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Mailza e Jéssica têm candidaturas oficializadas em convenção histórica
Foto: Assessoria

A governadora Mailza Assis teve a candidatura à reeleição oficializada na noite desta terça-feira (4), durante uma convenção marcada por um grande público em Rio Branco. Ao lado da candidata a vice-governadora, Jéssica Sales, Mailza reuniu milhares de apoiadores e lideranças políticas, em um dos maiores atos eleitorais já realizados no estado.

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O evento também confirmou a candidatura do senador Márcio Bittar à reeleição e apresentou o ex-governador Gladson Cameli como pré-candidato ao Senado, embora sua candidatura ainda dependa da análise da Justiça Eleitoral em razão de uma condenação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A chegada de Mailza ao local foi acompanhada por Jéssica, Gladson e Bittar. Os quatro percorreram o espaço sob aplausos e ao lado de candidatos a deputado estadual e federal, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e dirigentes partidários.

Durante entrevista ao ContilNet, Mailza classificou o encontro como um marco para a política acreana.

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“É a maior convenção da história do Acre. É a convenção que foi preparada para atender a nossa aliança, os partidos que estão com a gente. Eu estou muito feliz.”

No palco, os discursos reforçaram o pedido de união da base governista para a campanha eleitoral. Bittar afirmou que a aliança também terá um palanque para a disputa presidencial, declarando apoio ao senador Flávio Bolsonaro, enquanto Gladson confirmou que iniciará a caminhada pelo estado em busca de uma vaga no Senado.

Já Jéssica Sales destacou que pretende exercer uma vice-governadoria com atuação permanente nos municípios.

Ao longo da noite, caravanas vindas do interior lotaram o espaço, transformando o evento em uma demonstração de força política da coligação liderada por Mailza.

Com a homologação das candidaturas, a chapa governista inicia oficialmente a campanha eleitoral com o discurso de continuidade da atual gestão e aposta na mobilização da ampla aliança partidária para a disputa de outubro.

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