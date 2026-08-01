Veronez, presidente do Fórum Empresarial e do conselho deliberativo do Sebrae adiantou o que podemos esperar

Neste ano, o Espaço Sebrae tem como tema "Transformando Ideias em Negócios", reunindo empreendedorismo, inovação, agronegócio, gastronomia e sustentabilidade/Foto: ContilNet

Com expectativas positivas, o presidente do conselho deliberativo do Sebrae/Acre, Assoero Veronez falou ao ContilNet, neste sábado (1º), sobre o que a instituição prepara para os nove dias de feira.

“Considero que este evento já está consolidado como uma das feiras mais importantes do estado do Acre. Ela representa um ponto de convergência entre entretenimento e negócios, abrangendo os mais diversos setores”, diz.

O espaço Sebrae tem como tema “Transformando ideias em negócios”, reunindo empreendedorismo, inovação,

agronegócio, gastronomia e sustentabilidade em uma programação diversificada.

“A cada edição, nota-se um crescimento notável em termos de variedade de produtos, movimentação e volume de negócios”, afirma o presidente do conselho deliberativo do Sebrae.

O entrevistado afirma que, mesmo diante dos desafios econômicos que o Brasil enfrenta atualmente e o Acre, naturalmente, não está alheio a esse cenário, a Expoacre sempre supera as previsões. E dá uma palhinha do que se pode esperar do Sebrae na feira.

“A instituição sempre traz muitas novidades. O Sebrae, em parceria com o Governo do Estado, é uma das entidades fundamentais para a realização da Expoacre, motivo pelo qual a nossa participação é sempre tão expressiva e estratégica”, completa.

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