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Com novidades, Sebrae prepara programação recheada para a Expoacre

Veronez, presidente do Fórum Empresarial e do conselho deliberativo do Sebrae adiantou o que podemos esperar

Por Redação ContilNet
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Com novidades, Sebrae prepara programação recheada para a Expoacre
Neste ano, o Espaço Sebrae tem como tema "Transformando Ideias em Negócios", reunindo empreendedorismo, inovação, agronegócio, gastronomia e sustentabilidade/Foto: ContilNet

Com expectativas positivas, o presidente do conselho deliberativo do Sebrae/Acre, Assoero Veronez falou ao ContilNet, neste sábado (1º), sobre o que a instituição prepara para os nove dias de feira.

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“Considero que este evento já está consolidado como uma das feiras mais importantes do estado do Acre. Ela representa um ponto de convergência entre entretenimento e negócios, abrangendo os mais diversos setores”, diz.

Presidente do conselho deliberativo do Sebrae/Acre, Assoero Veronez destacou a importância da Expoacre como uma das principais feiras de negócios do estado/Foto: ContilNet

O espaço Sebrae tem como tema “Transformando ideias em negócios”, reunindo empreendedorismo, inovação,
agronegócio, gastronomia e sustentabilidade em uma programação diversificada.

“A cada edição, nota-se um crescimento notável em termos de variedade de produtos, movimentação e volume de negócios”, afirma o presidente do conselho deliberativo do Sebrae.

Segundo Assoero Veronez, a Expoacre registra crescimento a cada edição, com aumento na variedade de produtos, no público e no volume de negócios/Foto: ContilNet

O entrevistado afirma que, mesmo diante dos desafios econômicos que o Brasil enfrenta atualmente e o Acre, naturalmente, não está alheio a esse cenário, a Expoacre sempre supera as previsões. E dá uma palhinha do que se pode esperar do Sebrae na feira.

O Sebrae participa da realização da Expoacre em parceria com o Governo do Acre e promete novidades ao longo dos nove dias de programação/Foto: ContilNet

“A instituição sempre traz muitas novidades. O Sebrae, em parceria com o Governo do Estado, é uma das entidades fundamentais para a realização da Expoacre, motivo pelo qual a nossa participação é sempre tão expressiva e estratégica”, completa.

Veja o vídeo:

 

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