Coordenador da Energisa reforça orientações sobre prevenção de acidentes e uso seguro da energia elétrica durante a Expoacre

Visitantes recebem orientações sobre segurança, consumo consciente e eficiência energética no estande da Energisa/Foto: ContilNet

Além de atrações interativas e atividades voltadas ao público, o estande da Energisa na Expoacre 2026 também tem servido como espaço para conscientização. Durante a feira, a empresa aproveita o contato com os visitantes para dar orientações sobre o uso seguro da energia elétrica e prevenir acidentes, especialmente aqueles envolvendo instalações domésticas e bombas d’água.

Segundo o coordenador da Energisa, Marcos Ribeiro, a informação é a principal ferramenta para reduzir o número de ocorrências.

“É muito importante levar essa informação sobre segurança com a rede elétrica para toda a população. Energia elétrica mata. A gente não vê ela e, por isso, é preciso tomar vários cuidados”, alertou.

De acordo com Marcos, um dos principais erros cometidos pela população é realizar instalações elétricas sem a ajuda de um profissional qualificado.

“Toda instalação elétrica deve ser manuseada por uma pessoa capacitada. É importante contratar um eletricista treinado, garantir que a instalação esteja adequada e evitar sobrecargas na rede.”

O coordenador também chamou atenção para o uso do chamado “mergulhão”, equipamento utilizado para aquecer água, apontado como uma das principais causas de acidentes graves.

“Hoje o equipamento que mais tem causado mortes é o mergulhão. Muitas pessoas manuseiam esse equipamento de forma inadequada. Mesmo desligado, se a instalação estiver irregular, ele pode provocar choque elétrico e levar a pessoa à morte.”

Outra recomendação é nunca tentar resolver problemas diretamente na rede elétrica ou no padrão de energia da residência. Em casos de fios caídos, falta de energia ou qualquer anormalidade, a orientação é acionar imediatamente a concessionária.

“Se faltou energia ou você viu um fio caído, chame a Energisa. Nossa rede foi projetada para ser acessada apenas por profissionais capacitados, que utilizam equipamentos de segurança para realizar os reparos.”

Em situações como curtos-circuitos ou explosões em transformadores, Marcos orienta que a população mantenha distância do local e isole a área até a chegada das equipes técnicas.

Além das orientações de segurança, o estande da Energisa reúne jogos interativos, roleta de brindes e atividades educativas voltadas ao consumo consciente e à eficiência energética. O espaço também conta com intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade das ações desenvolvidas durante a Expoacre.

“Trouxemos várias atrações e atividades voltadas para segurança, eficiência energética e consumo consciente. Convidamos toda a população para visitar nosso estande e conhecer esse trabalho de perto”, finalizou Marcos Ribeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet