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Gata Make leva maquiagem acessível e promoção especial à Expoacre 2026

Itens custam de R$ 5 a R$ 19,90 na feira

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Gata Make leva maquiagem acessível e promoção especial à Expoacre 2026
Marca leva dois estandes para a Expoacre/Foto: ContilNet

A proprietária da Gata Make, Bruna Sampaio, participou da live do ContilNet durante a Expoacre 2026 e contou como surgiu a oportunidade de levar a marca para a maior feira de negócios do Acre.

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Segundo ela, o primeiro convite veio por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Branco (Acisa). Posteriormente, surgiu a possibilidade de participar também do espaço da Ponte, o que motivou a empresa a montar dois estandes na feira.

“Era um desejo nosso estar na Expoacre. Quando surgiu a oportunidade, decidimos aceitar o desafio e montar os dois espaços para atender melhor o público”, afirmou.

Bruna explicou que os estandes foram planejados para oferecer uma experiência diferenciada aos visitantes. Além da venda de produtos de maquiagem, os espaços contam com áreas para retoque da maquiagem, espelhos de corpo inteiro e camarins, permitindo que o público experimente os produtos no próprio local.

Como forma de incentivar as compras, a empresária informou que, no último dia da Expoacre, será realizado o sorteio de um camarim. A cada R$ 50 em compras, realizadas em qualquer um dos dois estandes, o cliente recebe um cupom para participar da promoção.

Outro diferencial destacado por Bruna é o preço acessível dos produtos. Segundo ela, a maior parte dos itens custa entre R$ 5 e R$ 10, enquanto os produtos mais caros chegam a R$ 19,90.

Ela explicou que o valor máximo foi adotado para incluir itens mais completos e muito procurados pelos clientes, como cartelas de cílios postiços maiores, sem perder a proposta da marca de oferecer maquiagem de qualidade a preços populares.

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