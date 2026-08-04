Rennan também reforçou a importância da vacinação para reduzir os casos graves de doenças respiratórias

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Rennan Biths, durante a live do ContilNet/Foto: ContilNet

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Rennan Biths, participou da live do ContilNet na quarta noite da Expoacre 2026, nesta terça-feira (4), e destacou os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) durante a feira, além das ações de prevenção às doenças respiratórias e do fortalecimento da atenção básica na capital.

Ao comentar sobre o período de estiagem e os impactos do fenômeno El Niño, Rennan afirmou que a rede municipal de saúde está preparada para atender o aumento da demanda por doenças respiratórias, comuns nesta época do ano.

Segundo ele, a atenção primária foi reforçada em todas as regionais de Rio Branco. Atualmente, o município conta com 47 Unidades de Saúde da Família (USFs), 11 Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs) e a Policlínica Barral y Barral, todas abastecidas com medicamentos e equipes preparadas para atender a população.

“Inclusive, aqui no estado do Acre, nós ainda estamos com os indicadores muito elevados para esse período do ano, com volume muito grande de internações, de notificações, e a gente pede esse suporte, esse apoio e esse engajamento da população. Mas o principal que nós temos a oferecer é a vacinação, é a imunização. Então, a gente tem solicitado que toda a população procure a unidade de saúde. Além disso, a gente tem promovido várias ações no shopping, em redes de supermercado para levar a vacina para mais próximo das pessoas”, disse.

Segundo o secretário, a Semsa levou ao Parque de Exposições uma Unidade Básica de Saúde (UBS) completa, oferecendo vacinação, testagem rápida, curativos, distribuição de preservativos e orientações em saúde à população.

Rennan explicou que, a cada noite da Expoacre, a equipe trabalha com um tema específico para ampliar a conscientização dos visitantes. Além dos atendimentos, profissionais da saúde estão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar o público sobre prevenção e promoção da saúde.

Durante a entrevista, o secretário também informou que a Semsa está promovendo uma votação para a escolha do mascote que representará o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), iniciativa que busca aproximar a população das ações desenvolvidas pelo órgão.

Além da estrutura de atendimento, agentes comunitários de saúde intensificaram as orientações à população sobre medidas preventivas, como manter a hidratação, evitar exposição prolongada à fumaça e procurar uma unidade de saúde ao apresentar sintomas respiratórios.

Rennan também reforçou a importância da vacinação para reduzir os casos graves de doenças respiratórias. Segundo ele, a baixa cobertura vacinal tem contribuído para o aumento das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

“Nesse período da síndrome respiratória, aí a gente já estimula as vacinas relacionadas a essa questão das gripes. Então, fica esse chamado. É importante mencionar que o alto índice de internação causado por síndrome respiratória aguda grave é consequência direta da baixa cobertura vacinal da população”, ressaltou.

O secretário destacou ainda que a Semsa mantém campanhas de vacinação em diversas regiões da cidade, buscando ampliar a cobertura vacinal e proteger os grupos mais vulneráveis.

Na área política, Rennan confirmou que assumiu a coordenação da campanha do ex-prefeito Tião Bocalom. Segundo ele, aceitou o convite por já ter participado da coordenação da campanha eleitoral anterior, que levou Bocalom à Prefeitura de Rio Branco, e afirmou que pretende contribuir novamente com a organização do processo eleitoral.

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